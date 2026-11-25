Momentos de desesperación se vivieron en la avenida Tres Pasos al Frente, entre el cuarto y quinto anillo de Santa Cruz, donde una persona habría sido arrastrada por un canal de drenaje debido a la fuerte corriente provocada por la torrencial lluvia.

Vecinos de la zona enviaron videos al sector Ojo Ciudadano de Notivisión de Red Uno, en los que se observa cómo un hombre es arrastrado por el agua. Las imágenes generaron preocupación entre los habitantes del lugar, quienes presenciaron el hecho.

De acuerdo con las imágenes, aparentemente, el hombre no se encontraba en peligro inmediato cuando fue grabado, debido a que en ese momento no había mucha agua en el sector. Sin embargo, se desconoce si logró salir del canal por sus propios medios.

Hasta el momento, las autoridades no emitieron un informe oficial sobre lo ocurrido ni confirmaron la situación de la persona reportada como arrastrada.

La lluvia también provocó inundaciones en esta zona de la ciudad, donde la fuerza de la corriente generó preocupación entre los vecinos.

¿Hasta cuándo lloverá en Santa Cruz?

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), las lluvias continuarán durante esta jornada y se extenderán hasta el jueves 26 de noviembre.

Para este jueves, se pronostican precipitaciones durante la mañana, una temperatura máxima de 27°C y vientos del sur.

Sin embargo, las condiciones comenzarán a cambiar desde el viernes 27 de noviembre, cuando las temperaturas subirán nuevamente y se espera una máxima de 30°C.

El sábado 28, el termómetro alcanzará los 31°C, mientras que para el domingo 29 se prevé el retorno de los vientos moderados del norte, con una mínima de 24°C y temperaturas máximas que oscilarán entre los 32°C y 33°C.