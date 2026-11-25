Nuevos audios difundidos en las últimas horas amplían las revelaciones sobre el presunto cuoteo de cargos en la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem). En una conversación atribuida a una mujer identificada como Nancy y a la excoordinadora de la institución, se menciona a la diputada Bilbao y una supuesta gestión para conseguir un ítem laboral.

Durante el diálogo, Nancy consulta si la legisladora habría llevado a una persona a la Aisem para que pueda acceder a un puesto de trabajo. La interlocutora responde que la diputada la habría incluido en una lista. En la conversación también se menciona que la ministra de Salud habría priorizado su carpeta, según lo que le habría comunicado la propia legisladora.

En otro momento del audio, la mujer señala que anteriormente trabajó con Oscar S., a quien identifica como su exjefe y actual jefe financiero de la institución.

Claros plantea nuevas elecciones

La difusión de estos nuevos audios generó repercusiones en la Asamblea Legislativa. La diputada de Alianza Libre, Lissa Claros, reiteró su propuesta de convocar a nuevas elecciones ante lo que considera una crisis institucional y una degradación del Parlamento.

"Todos, todo el parlamento debe irse a su casa", sostuvo la legisladora, quien cuestionó la actuación de sus colegas y pidió al presidente Rodrigo Paz convocar a nuevos comicios si el Gobierno no puede resolver los problemas del país.

Sin embargo, legisladores de Alianza Popular y de Súmate señalaron que se trata de una posición personal que no representa a sus respectivas bancadas. Desde el oficialismo también cuestionaron sus declaraciones y defendieron la legitimidad de los legisladores elegidos mediante el voto ciudadano.

Fiscalía garantiza que las investigaciones continuarán

Por su parte, el fiscal general del Estado interino, José Armando Urioste, aseguró que las investigaciones sobre los audios vinculados con legisladores y la exdirectora de la Aisem continuarán. Explicó que existen denuncias en ambas direcciones: tanto de parlamentarios contra la exautoridad como de esta última contra los diputados.

"Fueron observadas, sin embargo, esas denuncias deben ser tramitadas y resueltas en el fondo. No se va a echar tierra a esos casos", afirmó Urioste, quien garantizó que los hechos serán investigados.