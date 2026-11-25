La diputada de Alianza Libre, Lissa Claros, advirtió sobre una posible complicidad de su colega Claudia Bilbao si conoce actos irregulares dentro del Órgano Ejecutivo y no los denuncia. La legisladora la exhortó a revelar los audios que, según sus propias declaraciones, involucrarían a autoridades del Gobierno y contendrían conversaciones más comprometedoras.

La posición de Claros surge después de que Bilbao afirmara que existirían grabaciones de miembros del Ejecutivo con contenido más delicado que los audios en los que ella estaría involucrada.

"Creo que debe de dar a conocer todos estos audios, todos estos extremos, porque estaríamos hablando de una complicidad de la diputada al conocer actos irregulares y no mencionarlos", manifestó Claros.

La legisladora cuestionó que Bilbao haya hecho públicas estas afirmaciones sin presentar las supuestas pruebas y planteó que sus declaraciones podrían interpretarse como una forma de presión o intimidación hacia el Gobierno.

"O caso contrario, ¿por qué los ha dicho? ¿Estar intentando chantajear al Gobierno y decir: 'Oigan, a mí no me toquen, porque si me tocan voy a salir a decir esto'?", cuestionó.

Claros calificó como grave que se hable de posibles grabaciones que involucrarían a integrantes del Ejecutivo y pidió que la Justicia tome en cuenta estas declaraciones e investigue su contenido.

Exige esclarecer las denuncias

La diputada también cuestionó las presuntas prácticas de cuoteo de cargos dentro del aparato estatal y se refirió a una carta atribuida a la diputada Marlene Miranda Palma, en la que supuestamente se solicitaba la incorporación laboral de profesionales del área de salud.

Consideró que, si se confirma la autenticidad del documento, podrían existir indicios de uso indebido de influencias. Asimismo, mencionó denuncias sobre supuestos cobros de entre Bs 5.000 y Bs 7.000 por espacios laborales.

Claros sostuvo que estas prácticas deben investigarse y rechazó que los parlamentarios utilicen sus cargos para gestionar puestos de trabajo a cambio de favores o beneficios.

Finalmente, insistió en que Bilbao debe presentar los audios que aseguró conocer, para esclarecer las posibles irregularidades y establecer responsabilidades, en lugar de limitarse a realizar declaraciones públicas sin mostrar las pruebas.