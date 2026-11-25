¡Warnes se prepara para celebrar a lo grande! La ciudad cruceña alista una agenda especial de actividades por sus 107 años de fundación, con música, espectáculos y una gran fiesta para reunir a las familias y visitantes.

Uno de los principales atractivos será la presentación del cantante colombiano Jessi Uribe, quien confirmó a través de sus redes sociales su llegada a Warnes para formar parte de los festejos.

El intérprete de música popular se presentará este jueves 26 de noviembre de 2026, durante una serenata que promete una noche cargada de romanticismo, sentimiento y mucha energía.

Una cartelera musical para todos los gustos

La fiesta también contará con la participación de reconocidos artistas y agrupaciones, entre ellos:

Jessi Uribe.

Maiza Roca y su agrupación.

Bonny Lovy.

Ian Vega junto a Los Palmeras.

La Mara Santos.

Corona.

Otros artistas invitados.

El alcalde de Warnes, Mario Cronenbold, extendió la invitación a toda la población para sumarse a esta importante celebración y disfrutar de las actividades preparadas en homenaje a la ciudad.

La serenata marcará el inicio de los festejos, en una jornada que busca reunir a los warneños y visitantes para celebrar un nuevo aniversario con música y alegría.

¡Warnes cumple 107 años y se prepara para vivir una celebración a lo grande!