Este miércoles 25 de noviembre, el expresidente de YPFB, Yussef Akly, acudió en dos oportunidades a dependencias del Ministerio Público en La Paz para prestar declaraciones relacionadas con investigaciones que involucran a la petrolera estatal y al exasesor presidencial Fernando Cerimedo.

Durante la mañana, Akly compareció en calidad de testigo en el caso denominado “gasolina basura”, relacionado con denuncias sobre la calidad del combustible comercializado en el país.

El fiscal departamental de La Paz, Gabriel Quiroga, confirmó su presencia y explicó que la investigación continúa en desarrollo.

“Se ha presentado en calidad de testigo, se está investigando referente al tema de la gasolina basura”, manifestó la autoridad.

Cerca de las 14:00, el expresidente de YPFB volvió a presentarse ante el Ministerio Público, esta vez para prestar su declaración dentro del denominado caso Cerimedo.

A su llegada, Akly confirmó brevemente el motivo de su comparecencia.

“Ahora voy como testigo por el caso Cerimedo”, señaló ante los medios de comunicación.

Su declaración forma parte de las diligencias relacionadas con la investigación contra el exasesor presidencial Fernando Cerimedo, quien enfrenta un proceso por presunto enriquecimiento de particulares con afectación al Estado.

El viernes 20 de noviembre, un juez rechazó una solicitud de cesación de la detención preventiva presentada por Cerimedo, al considerar que todavía persistía un riesgo de obstaculización relacionado con declaraciones testificales pendientes.

Su abogada, Margarita Arce, adelantó que solicitaría nuevamente la libertad de su defendido después de que se recibieran esos testimonios.

En paralelo, el Ministerio Público investiga las denuncias relacionadas con la calidad de la gasolina que habría ocasionado problemas mecánicos en vehículos de distintas regiones del país.

Gabriel Quiroga explicó que la investigación requiere nuevas diligencias y que los fiscales asignados determinarán si es necesario convocar a más personas o ampliar las declaraciones.

Además, el expresidente de YPFB figura en una denuncia diferente relacionada con la importación de petróleo crudo que presuntamente no cumplía los estándares de calidad exigidos.