Las intensas lluvias registradas en Santa Cruz provocaron nuevas emergencias en la zona sur de la ciudad, donde el barrio Los Vallecitos quedó anegado.

El agua acumulada dificulta la circulación de los vecinos e incluso ingresó a algunas viviendas, situación que vuelve a poner en evidencia los problemas de drenaje que afectan al sector.

“Lamentablemente, como lo ve, así vivimos todo el tiempo que llueve. Es lamentable que ya hemos ido a la Subalcaldía, hemos dejado cartas, hemos ido a Obras Públicas y miren, nadie nos escucha”, manifestó una vecina afectada.

La mujer explicó que esta situación no es reciente y que llevan varios años esperando atención de las autoridades municipales.

Otro de los problemas que enfrentan es la falta de acceso al transporte público. Según la denuncia, ninguna línea de micro ingresa hasta el sector, mientras que las calles anegadas impiden el ingreso de vehículos y dificultan que los vecinos puedan salir de sus domicilios.

“Ya estamos cansados. Mire, tantos años que vivimos con esta situación de las aguas. Nadie nos escucha, nadie nos da un sí”, reclamó.