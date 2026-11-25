Un accidente de tránsito registrado durante las primeras horas de la mañana de este miércoles en Uyuni, Potosí, dejó importantes daños materiales en instalaciones policiales, luego de que una vagoneta impactara contra una caseta de venta, un poste de alumbrado público y terminara estrellándose contra las oficinas de la Unidad de Tránsito.

El vehículo, que llevaba el logotipo de una empresa de turismo, ingresó hasta el interior del inmueble tras el fuerte impacto, provocando destrozos en una pared y daños en el mobiliario de las oficinas. La fuerza del choque también afectó el suministro de energía eléctrica en la zona.

El comandante de la Policía Fronteriza de Uyuni, coronel Saúl Inclán, informó que el hecho ocurrió cuando el personal policial sintió un fuerte golpe y salió a verificar lo sucedido.

“Este hecho de tránsito tiene que ver contra la infraestructura del Comando. Hemos sentido el impacto, salimos a verificar y hemos encontrado el vehículo, una vagoneta que ha impacto primero golpeando una caseta, un poste de alumbrado público y como producto de ese primer impacto viene a tener un rebote contra la oficina del Comando”, relató Inclán al portal Once TV Uyuni.

Una caseta metálica quedó dañada y volcada tras el choque de una vagoneta en Uyuni.

El jefe policial confirmó que el choque ocasionó daños de consideración en las instalaciones.

“Tenemos daños de consideración en la infraestructura, en el mobiliario interno”, agregó.

El conductor es un joven de aproximadamente 23 años, quien fue aprehendido y trasladado a dependencias policiales, donde permanece en celdas mientras se desarrollan las investigaciones. Según la información preliminar, el joven cuenta con licencia de conducir.

Inclán señaló que se investigará si el conductor había consumido bebidas alcohólicas antes del accidente y que se le practicará la prueba correspondiente.

Escombros y daños en el interior de una oficina policial tras el impacto de la vagoneta.

“Un joven de aproximadamente 23 años que estaba conduciendo este vehículo, cuenta licencia, eso hemos podido verificar, hemos podido ver tal vez haya consumido bebidas alcohólicas, eso vamos a sacar con la prueba de alcohotest, la persona ya ha sido detenida se encuentra en celdas policiales”, manifestó.

Tras el accidente, efectivos policiales y una grúa llegaron al lugar para retirar la vagoneta y realizar las actuaciones correspondientes.

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas de gravedad. Sin embargo, el hecho dejó importantes daños materiales, tanto en la infraestructura policial como en los bienes afectados durante el recorrido del vehículo.