La Justicia dispuso seis meses de detención preventiva para ambas personas imputadas. El principal acusado fue trasladado al penal de Chonchocoro, mientras que la segunda imputada fue enviada al centro penitenciario de Obrajes.

La determinación judicial fue recibida con conformidad por los familiares de Alicia León, aunque reconocieron que la medida no devuelve la vida de la mujer ni alivia el dolor que atraviesan desde su fallecimiento.

Su hijo recuerda el apoyo que representaba su madre

Jhonny Quispe, hijo de la víctima, expresó su tristeza por la pérdida y recordó que su madre era una persona fundamental para el sostenimiento y bienestar de la familia.

"La verdad voy a extrañar mucho porque era mi mano derecha, mi apoyo para toda la familia", manifestó entre el dolor por la ausencia de su madre.

El joven señaló que ahora la familia deberá afrontar su ausencia, luego de que Alicia León perdiera la vida mientras trabajaba en su puesto de venta de salchipapas y hamburguesas.

El hecho ocurrió en el cruce Villa Adela

La víctima, de 48 años, falleció después de recibir el impacto de una piedra de batán que cayó desde el tercer piso de un bar clandestino, donde presuntamente una pareja protagonizaba una discusión. La piedra alcanzó el puesto de venta y golpeó a la comerciante en la cabeza.

Tras el hecho, la Policía aprehendió a las dos personas involucradas en la pelea y precintó tanto el establecimiento como el kiosco donde trabajaba la mujer.

El cuerpo de Alicia León será sepultado en las próximas horas en el cementerio Mercedario, mientras sus familiares y allegados le darán el último adiós.