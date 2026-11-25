La resolución judicial se conoció después de una audiencia de medidas cautelares en la que el Ministerio Público solicitó que ambos profesionales fueran enviados por 180 días al penal de Palmasola. Sin embargo, el juez determinó que cumplan detención domiciliaria, en el marco del proceso que se sigue en su contra.

Los dos abogados fueron aprehendidos el lunes en sus oficinas, ubicadas en la zona de Equipetrol, en Santa Cruz. Su situación generó cuestionamientos de la defensa, que sostuvo que inicialmente habían sido convocados a declarar en calidad de testigos y posteriormente pasaron a ser investigados.

Investigación apunta a una presunta red de protección vinculada a Mariaca

De acuerdo con los antecedentes presentados por la Fiscalía, ambos abogados son investigados por su presunta participación en un esquema de financiamiento destinado a proteger a personas vinculadas con el denominado caso Maletas.

El fiscal asignado al proceso, Álvaro Zabala, señaló que existen declaraciones informativas y otros elementos investigativos que establecerían vínculos de los dos profesionales con el exfiscal general del Estado, Roger Mariaca Montenegro.

La investigación busca esclarecer el presunto encubrimiento y los mecanismos de protección que habrían operado alrededor de las personas involucradas en el caso de las 32 maletas.

Con la determinación judicial, D.A.M.Z. y A.A.Q.G afrontarán el proceso bajo detención domiciliaria, mientras continúan las investigaciones para establecer las responsabilidades correspondientes.