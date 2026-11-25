El expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, prestó su declaración informativa en calidad de testigo dentro del proceso por presunta legitimación de ganancias ilícitas que involucra al exasesor presidencial argentino Fernando Cerimedo.

La comparecencia se realizó en dependencias de la Fiscalía Departamental de La Paz, a solicitud de la defensa de Cerimedo, quien busca incorporar nuevos elementos a la investigación.

A su salida, Akly confirmó que respondió al requerimiento del Ministerio Público y manifestó su disposición a continuar colaborando con las autoridades mientras avance el proceso investigativo.

"Me he apersonado como testigo y he cumplido justamente este requerimiento. Estoy presto a seguir colaborando en todo lo que signifique la diferente investigación", declaró ante los medios de comunicación.

Evitó revelar el contenido de su declaración

Consultado sobre la información que proporcionó durante su comparecencia y los elementos que habría presentado en favor de la investigación, el exejecutivo petrolero evitó brindar detalles.

"Por respeto a la investigación. Ustedes saben que son investigaciones abiertas, no puedo hablar", respondió.

De esta manera, Yussef Akly concluyó su comparecencia sin revelar los alcances de su testimonio ni precisar qué aspectos del proceso fueron abordados durante el interrogatorio.

La declaración se suma a las actuaciones investigativas dentro del proceso contra Fernando Cerimedo, mientras el Ministerio Público continúa reuniendo elementos para esclarecer los hechos relacionados con la presunta legitimación de ganancias ilícitas.