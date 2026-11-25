La cotización de la divisa estadounidense en el mercado informal o paralelo cerró la jornada de este miércoles 25 de noviembre mostrando variaciones a lo largo del día, con una tendencia ascendente en el valor de venta que consolidó su posición por encima de los doce bolivianos.

De acuerdo con el reporte emitido por el portal especializado dolarboliviahoy.com, el dólar concluyó la jornada posicionándose en Bs 12,05 para la compra y Bs 12,07 para la venta.

El dólar paralelo en Bolivia cotizó a Bs 12,05 para la compra y Bs 12,07 para la venta este miércoles 25 de noviembre de 2026.

Comportamiento durante la jornada

El tipo de cambio informal experimentó ajustes moderados entre la apertura, el mediodía y el cierre de las operaciones:

06:00 a.m.: La jornada arrancó con la divisa cotizándose en Bs 12,04 para la compra y Bs 12,03 para la venta .

Mediodía: El indicador de compra retrocedió un centavo hasta situarse en Bs 12,03 , mientras que el precio de venta subió tres centavos para alcanzar los Bs 12,06 .

Cierre de jornada: Ambos valores repuntaron ligeramente hacia el final de la tarde, ubicándose en Bs 12,05 (compra) y Bs 12,07 (venta).

Paralelamente, el Banco Central de Bolivia (BCB) fijó el tipo de cambio oficial para esta misma fecha en Bs 11,83 —cinco centavos más respecto a los Bs 11,78 que rigieron el martes—, manteniéndose por debajo de las cotizaciones de cierre registradas en el mercado paralelo informal.