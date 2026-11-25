La División de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Boliviana activó las diligencias de búsqueda tras recibir la denuncia de la desaparición del menor Pedro Fernando Rueda Ajhuacho, de 12 años de edad.

De acuerdo al reporte, el hecho se registró hoy 25 de noviembre, cuando el niño salió de su domicilio particular con rumbo desconocido.

De acuerdo con el documento oficial con registro número 2863/2026, la desaparición ocurrió aproximadamente a las 06:53 de la mañana. El menor salió de su vivienda situada en la zona Los Lotes, específicamente en el barrio Loma Alta.

El niño de nacionalidad boliviana mide 1,45 metros de estatura y pesa aproximadamente 55 kilogramos. Al momento de su salida vestía una polera verde lechuga, pantalón azul y chinelas negras.

Las autoridades policiales y los afligidos familiares piden a la ciudadanía comunicarse de manera inmediata ante cualquier dato relevante al número de contacto 75368077.