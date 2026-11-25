El departamento de Santa Cruz se encuentra en situación de emergencia hoy miércoles 25 de noviembre tras decretarse la alerta roja ante una crecida extraordinaria de ríos.

Esta medida preventiva responde al ingreso de un frente sur acompañado de lluvias persistentes que incrementan el riesgo en la región, de acuerdo a lo que menciona el reporte oficial.

Las autoridades departamentales advirtieron sobre un peligroso ascenso en el nivel de las aguas que afecta de manera directa a importantes cuencas del territorio cruceño.

Entre las zonas con mayor vulnerabilidad se encuentran el río Piraí, el río Yapacaní y el río Ichilo.

Línea de emergencia

Ante cualquier eventualidad o situación de peligro provocada por las precipitaciones, se habilitó la línea gratuita 800-148139 para la atención inmediata de la población.

Los organismos de respuesta recuerdan que la prevención es fundamental para reducir los daños que pueden derivar en desastres naturales.