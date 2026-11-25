El fiscal general interino, José Armando Urioste, informó que la investigación del denominado caso Mariaca continúa en curso y que todavía existen órdenes de aprehensión pendientes de ejecución, las cuales se llevarán adelante conforme avancen las actuaciones del Ministerio Público.

La autoridad mencionó entre las personas alcanzadas por estas órdenes a Rómer Saucedo y Carlos Eduardo del Castillo Carpio. También hizo referencia a Miguel Róger Martínez Justiniano, quien actualmente se encuentra con detención domiciliaria.

"Órdenes de aprehensión pendientes contra Rómer Saucedo, Carlos Eduardo Castillo Carpio, Miguel Róger Martínez Justiniano, que se encuentra con detención domiciliaria", manifestó Urioste al referirse a los avances del proceso.

Secuestran dispositivos electrónicos y equipos DVR

En cuanto a los elementos recolectados durante las investigaciones, el fiscal general interino informó que se secuestraron diferentes dispositivos electrónicos, equipos de grabación de video y el teléfono celular de Rubén Aparicio Villarroel.

La autoridad explicó que estos elementos serán sometidos a análisis para identificar posibles comunicaciones y obtener información que contribuya al esclarecimiento de los hechos.

"Todos los elementos de interés investigativo están con un avance, se han secuestrado dispositivos electrónicos, equipos DVR, así como el teléfono de Rubén Aparicio Villarroel, y el análisis de estos elementos van a contribuir a establecer comunicaciones e información sobre el tema", sostuvo.

El Ministerio Público continuará con las actuaciones investigativas y el análisis de los elementos recolectados, mientras permanecen pendientes las órdenes de aprehensión mencionadas por la autoridad fiscal.