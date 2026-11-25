En Beni, el Ministerio Público procedió a la verificación y destrucción de 1.760 kilos con 500 gramos de marihuana incautados en la carretera que conecta las localidades de Reyes y Santa Rosa de Yacuma.

“Se dio cumplimiento a lo requerido por el fiscal asignado al caso, con relación a la incineración de la sustancia que fue encontrada en inmediaciones de la carretera, en la localidad de Santa Rosa”, aseveró el Fiscal Departamental de Beni, Orlando Aramayo Chávez.

Resultados de la lucha antidrogas

La autoridad destacó que las acciones conjuntas ejecutadas en el departamento permiten debilitar de manera significativa las operaciones de las organizaciones criminales dedicadas a este ilícito.

“Gracias a los operativos que vienen realizando las unidades policiales, se logró identificar a ciudadanos que transportaban marihuana superior a los 1.700 kilos, misma que, en presencia de las autoridades competentes, se procedió a la cuantificación y posterior incineración de la sustancia”, puntualizó Aramayo.

El seguimiento judicial detalla que los hechos se desencadenaron la madrugada del 17 de noviembre de 2026, cuando patrulleros interceptaron dos motorizados sospechosos en plena vía.

En ese momento, los conductores aceleraron la marcha para huir del control, desatando una persecución que culminó con ambas camionetas fuera de la vía.

Hallazgo de armamento y sustancias

Tras asegurar la zona, los agentes inspeccionaron los vehículos y descubrieron 36 bultos de yute con paquetes de marihuana, además del secuestro de armas de fuego.

Las investigaciones continúan para dar con el paradero total de los implicados en este frustrado traslado de droga.