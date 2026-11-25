La crecida repentina del río Espejo en el municipio cruceño de El Torno dejó aislada a una profesora de la tercera edad, lo que movilizó a la Unidad de Gestión de Riesgo de la Alcaldía y al subalcalde hasta la comunidad de El Playón.

En medio del operativo, René Hualampa, representante de la UGR municipal, detalló que “ella se dirigía a su fuente laboral, es profesora de la comunidad La Calera y fue sorprendida por la crecida de la quebrada, esto hace una ‘U’, quedó al medio. Nos comunicamos con los comunarios de este sector, ella está en la vivienda de uno de los comunarios. Hemos hecho una avanzada para evaluar el caudal y determinar si evacuarla o esperar a que baje un poco más el agua”.

Evaluación y dificultad en la zona

Las complicaciones en el terreno se acrecentaron debido a la fuerza del caudal, lo que obligó a las brigadas de socorro a redoblar esfuerzos en la región para llegar a la zona donde se encuentra la educadora afectada.

Sobre las dificultades de acceso al lugar, Hualampa explicó que “hemos pasado la quebrada La Botella y hemos llegado aquí con un vehículo, este de aquí ya tiene un caudal más fuerte. Se ha desplazado la plataforma, es imposible cruzar con vehículo, lo vamos a hacer con trabajo manual”.

Las autoridades locales y los equipos de respuesta inmediata coordinan las acciones necesarias en el área para garantizar que la evacuación de la docente se realice sin contratiempos mayores.