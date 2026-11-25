La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz determinó denegar la acción de amparo constitucional presentada por las diputadas Claudia Andrea Herbas Siles y Lissa Amanda Claros Lora contra la elección de la directiva de la Cámara de Diputados para la gestión 2026-2027, que permitió la continuidad de Roberto Castro como presidente de esa instancia legislativa.

Durante la lectura de la resolución, la autoridad fundamentó que el Reglamento de la Cámara de Diputados establece mecanismos internos para cuestionar las decisiones adoptadas por el pleno, particularmente mediante el recurso de reconsideración contemplado en su artículo 114.

Esta disposición establece que una decisión puede ser reconsiderada dentro de las 48 horas, siempre que la solicitud cuente con el respaldo de cinco diputados y obtenga el voto favorable de dos tercios de los legisladores presentes.

"Es bien riguroso, ¿no? Dos lo hacen, que requieren el apoyo de cinco y posteriormente para reconsiderar, al igual que cualquier ente colegiado, tiene que tener dos tercios de sus asistentes", explicó la autoridad durante la fundamentación.

"Por tanto, la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia, con estos fundamentos fácticos de carácter legal desarrollados de manera precedente, deniega la acción de amparo constitucional presentada por Claudia Hervas, diputada nacional, y Lissa Claros, diputada nacional, en contra de Roberto Julio Castro Salazar, presidente de la Cámara de Diputados, bajo los fundamentos señalados de manera precedente” declaró el magistrado.

Tribunal observa que no se acreditó un daño grave e inminente

Otro de los argumentos expuestos por la Sala fue que no se habría demostrado la existencia de un daño grave e inminente que justificara conceder la tutela constitucional solicitada por las legisladoras.

El tribunal también señaló que existían mecanismos establecidos en la normativa parlamentaria para ejercer el derecho a la petición, solicitar la reconsideración y exigir el cumplimiento de los procedimientos de votación.

"El artículo 129.2.1 nos dice que la acción de amparo constitucional procederá siempre y cuando no exista dentro la vía jurisdiccional administrativa un otro procedimiento que pueda regir. Aquí lo tenemos. Vuestro reglamento, vuestra norma, esta es la ley que ustedes deben cumplir", sostuvo.

Asimismo, la autoridad se refirió a los enfrentamientos registrados durante la sesión legislativa y recordó que las vías de hecho y el ejercicio de la violencia no pueden convertirse en mecanismos para resolver diferencias políticas.

"Está proscrita, no se la puede aceptar porque crearía un desorden legal constitucional", manifestó.

La decisión fue emitida sin costas, costos ni multas procesales y se dispuso remitir el expediente en revisión al Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme al artículo 38 del Código Procesal Constitucional.