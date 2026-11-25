Luego de una reunión extraordinaria motivada por el rechazo de diversos sectores al incremento del precio del diésel a 20,57 bolivianos por litro, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, anunció la convocatoria inmediata al titular de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y a la brigada parlamentaria cruceña.

"Hemos tomado en esta primera reunión dos determinaciones: la primera es convocar al presidente de YPFB para que venga y nos explique a detalle, pero sobre todo nos dé cuáles van a ser las soluciones en un inmediato plazo", declaró el líder cívico tras escuchar durante dos horas a representantes de las provincias, juntas vecinales y a toda la cadena productiva.

El representante institucional cuestionó que la nivelación del carburante estatal se ejecutara sin diálogo previo con los sectores agropecuario, transporte y gremial, advirtiendo que la medida golpea directamente la economía de los hogares.

"Esta medida no fue consensuada o no fue por lo menos discutida con los sectores que forman parte de la cadena productiva, y al final es lo que encarece la canasta familiar", sostuvo Cochamanidis, quien además apuntó que actualmente el diésel de surtidores privados es más barato que el diésel que ofrece YPFB.

Gestión urgente por las vías ejecutiva y legislativa

Con el objetivo de frenar la especulación y evitar que la carga económica recaiga sobre la población, el directorio cívico enviará las cartas formales para concretar los encuentros.

"Hemos también convocado al presidente de la brigada parlamentaria cruceña y su directorio para que nos reunamos lo antes posible y le demos certidumbre, ya sea esto por la vía legislativa o también por la vía ejecutiva", puntualizó el dirigente refiriéndose a la segunda determinación tomada en la reunión extraordinaria.

Finalmente, el presidente cívico remarcó que el conflicto por el combustible ya provoca protestas en otras regiones del país y pidió celeridad a las autoridades estatales para evitar una escalada social.

"Vamos a agotar las instancias, pero esperemos que estas instancias también sean resueltas cuanto antes y no se tenga que llegar también a otras medidas", concluyó Cochamanidis.