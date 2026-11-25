Ante el inicio de la campaña de verano y los efectos del encarecimiento de los carburantes en Bolivia, Anapo rechaza de manera categórica el incremento del combustible decretado por las autoridades nacionales.

"Anapo rechaza el incremento del precio del diésel a Bs 20,57 el litro. Es una medida desacertada, sin sustento y que llega en el peor momento: cuando Santa Cruz inicia la siembra de verano, con 1,5 millones de hectáreas previstas de soya, maíz y sorgo", manifestó el sector mediante un pronunciamiento oficial.

Frente a la caída de los precios internacionales del petróleo, las instituciones del sector exigen claridad sobre las fórmulas aplicadas por el Gobierno.

"Exigimos al Ministerio y a la ANH que expliquen, con números, cómo se calculó este precio; una metodología o una normativa no debiera estar por encima del bien mayor, que es darle condiciones a los productores para que garanticen la producción de alimentos para el país", reclamó la institución productiva.

Debido a que los precios de venta de los granos se rigen por el mercado externo, los agricultores señalan que absorben íntegramente la subida de los costos operativos.

"Lo que esto deja en el campo es incertidumbre. En dos meses el diésel pasó de 9,80 a 20,57, más del doble, y nadie sabe si el mes que viene vuelve a subir", advirtió la asociación, destacando la vulnerabilidad financiera en la que operan los productores.

Riesgo para la seguridad alimentaria

En este contexto, los productores advierten que estas medidas gubernamentales ponen en peligro la estabilidad económica del país.

"Cada aumento del diésel sin explicación es un mensaje a los más de 14.000 productores, en su mayoría pequeños, que garantizan el alimento para la leche, la carne, el pollo y el huevo de las familias bolivianas", concluyó la entidad al alertar sobre el impacto directo en la producción nacional.