Bolivian Business realizó la vigésima primera edición de su tradicional ranking de las marcas más poderosas de Bolivia, una investigación que durante más de dos décadas reconoce el trabajo de empresas que destacan por su gestión de marketing, posicionamiento, innovación y fortaleza en el mercado nacional.

El director ejecutivo y socio del medio y semanario empresarial Bolivian Business, Jaime Calderón Calvo, destacó los 21 años de trayectoria de esta investigación y el aporte que representa para conocer la evolución de las marcas en el país.

"Son 21 años que Bolivian Business hace esta investigación que premia a las marcas más poderosas del país. Estamos muy contentos con mi socia y con mi equipo porque son más de 20 años aportando a conocer cómo evolucionan las marcas en Bolivia", manifestó Calderón.

Asimismo, resaltó la confianza de las empresas que participan en el reconocimiento y el respaldo de nueve patrocinadores que acompañaron esta nueva edición.

Reconocimiento a 37 empresas en 49 categorías

El evento distinguió a 37 empresas que lideran 49 categorías del mercado boliviano, en una ceremonia que reunió a representantes de importantes compañías y profesionales vinculados al marketing.

Por su parte, Ana Isabel Carvajal Torrez, empresaria, socia y directora comercial nacional de Bolivian Business, destacó la importancia de consolidar una plataforma que conecte a las empresas, sus marcas y las audiencias.

"Es la magia que tiene Bolivian Business, ese poder de conectar la audiencia con las marcas", expresó Carvajal, al resaltar el trabajo desarrollado durante más de dos décadas para fortalecer los vínculos dentro del ámbito empresarial.

La ejecutiva también destacó que la iniciativa busca ir más allá de la labor informativa y convertirse en una plataforma de negocios que permita visibilizar el trabajo de las compañías y de los equipos que impulsan el crecimiento de sus marcas.

Una investigación respaldada por especialistas

El ranking se construye a partir de una consulta realizada a una comunidad de aproximadamente 100 especialistas en marketing, integrada por empresarios y ejecutivos de publicidad y comunicación corporativa.

Esta metodología permite reconocer a las marcas que han logrado consolidar su posicionamiento y fortalecer su presencia en diferentes rubros de la economía boliviana.

Durante el encuentro también se destacó el esfuerzo de las personas que trabajan diariamente para desarrollar productos, fortalecer la identidad empresarial y generar mayor competitividad en el mercado.

Con 21 ediciones, Bolivian Business reafirma su apuesta por el desarrollo empresarial y el reconocimiento de las marcas que forman parte de la evolución económica y comercial de Bolivia.