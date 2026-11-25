La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) expresó su rechazo al incremento del precio del diésel y advirtió que la medida elevará los costos de producción para el sector agrícola, en un momento en que los productores se preparan para iniciar la campaña de verano, considerada la más importante del país.

Jaime Hernández Zamora, gerente general de Anapo, cuestionó el aumento del combustible y señaló que representa una nueva dificultad para quienes trabajan en la producción de alimentos.

“Nosotros, como Anapo, rechazamos el incremento que se ha dado al precio del diésel, porque consideramos que dificulta mucho más aún la actividad de producción de alimentos que en estos momentos están haciendo los productores”, manifestó en contacto con el programa El Mañanero.

El representante del sector explicó que el nuevo precio del combustible tendrá un efecto directo en los costos que deben asumir los agricultores y pidió al Ministerio de Hidrocarburos y a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) explicar las razones de esta decisión.

“Este incremento, en todo caso, significa aumentar los costos de producción, dificultar más aún ese esfuerzo que hacen los productores precisamente para garantizar la seguridad alimentaria del país. Es por eso que nosotros estamos rechazando y consideramos que tanto el Ministerio de los Hidrocarburos como YPFB nos deben dar una explicación de por qué se ha dado un incremento, más aún cuando las últimas tres semanas ha ido disminuyendo el precio en el mercado internacional”, agregó Hernández.

El incremento alcanzará a toda la cadena productiva

Consultado sobre una posible disminución en la producción, el gerente de Anapo aclaró que la principal consecuencia inmediata será el encarecimiento de la actividad agrícola. Explicó que el aumento no solamente se reflejará en el combustible, sino también en los precios de los insumos y los servicios necesarios para trabajar en el campo.

“Lo que se va a dar es un aumento en los costos de producción. Todo lo que pueda repercutir con esta situación del precio del diésel, al final los demás eslabones de la cadena, nos referimos a los proveedores de insumos, los transportistas, terminan trasladando todo ese aumento de costos al productor. Entonces, eso hace que se dificulte más para ellos poder producir, más aún en una situación complicada que ya venían encarando para precisamente poder sembrar en esta campaña de verano”, respondió.

Hernández Zamora precisó que el impacto alcanzará a pequeños, medianos y grandes productores, debido a que el diésel es necesario en diferentes etapas de la actividad agrícola, desde la siembra hasta la cosecha.

“Esto abarca en general a los pequeños, medianos y grandes productores, porque va a haber un aumento no solamente en sus costos directos de actividad, de siembra, fumigación y cosecha, sino también en todo lo que va a significar seguramente el aumento en lo que son los precios, los insumos, el aumento en lo que vienen a ser los fletes”, afirmó.

En esa línea, insistió en que los mayores gastos terminarán recayendo sobre los agricultores. “Entonces, por tanto, todo ese incremento en costos se lo va a trasladar al productor y, por supuesto, que eso va a dificultar la actividad productiva que se viene haciendo con mucho esfuerzo”, indicó.

Anapo se prepara para sembrar 1,5 millones de hectáreas

El gerente de la institución recordó que el sector productivo está comenzando la campaña agrícola de verano, periodo en el que se tiene prevista la siembra de al menos 1,5 millones de hectáreas.

De acuerdo con Hernández Zamora, la mayor parte de esta superficie estará destinada al cultivo de soya, aunque también se contemplan áreas de producción de maíz y sorgo.

“Nosotros estamos iniciando la campaña agrícola de verano, que es la más importante que tiene el país. Como sector productivo tenemos previsto la siembra de por lo menos un millón y medio de hectáreas, de las cuales la mayoría principalmente es con el cultivo de soya, pero también hay siembras de maíz y de sorgo. Entonces, hay una actividad productiva muy importante que estamos iniciando y la verdad que con este incremento del diésel se va a ir dificultando para todos los productores poder encararlo”, señaló.