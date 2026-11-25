El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, advirtió que el incremento del precio del diésel elevará los costos de producción y podría provocar una reducción de las áreas de siembra, con consecuencias para el abastecimiento de alimentos en Bolivia.

“La libertad se está aplicando a un solo lado de la balanza. Se han liberado los precios del diésel, las tasas de interés y el dólar. Todos nuestros costos de producción han subido, pero del otro lado de la balanza no se ha liberado la producción”, manifestó.

En ese sentido, demandó medidas que permitan al sector agropecuario incrementar sus rendimientos, entre ellas el acceso a la biotecnología, la liberación irrestricta de las exportaciones, la aplicación de la Ley 1720 para facilitar el acceso al financiamiento mediante la transformación de pequeñas propiedades en medianas y el impulso al programa nacional de biocombustibles.

El titular de Confeagro también cuestionó la falta de certidumbre sobre el precio de los carburantes y pidió transparentar la fórmula utilizada para establecer los costos.

“Necesitamos que nos digan cuál es la fórmula y cada cuánto tiempo va a subir o va a bajar el combustible, dependiendo del precio internacional. Nosotros como productores necesitamos certidumbre”, sostuvo.

Además, recordó que en los últimos dos meses la fórmula fue modificada cuatro veces.

Frerking advirtió que la campaña agrícola de verano podría verse afectada por el incremento de los costos. Como ejemplo, mencionó que se prevé sembrar un 50% menos de arroz. También alertó sobre la dependencia de las importaciones de trigo.

“De cada 10 panes que come un boliviano, nueve panes y medio ya es de trigo argentino. Ya no lo producimos en Bolivia”, señaló.

El dirigente explicó que los pequeños y medianos productores serán los más perjudicados porque trabajan con superficies de entre 20 y 50 hectáreas y tienen menos margen para absorber los aumentos.

Advirtió que, si los costos continúan subiendo sin medidas que permitan mejorar la productividad, algunos productores podrían cambiar de actividad y otras cadenas productivas podrían debilitarse o cerrar.

“Lo que no se siembre en esta campaña de verano, que es la más grande que tiene el país, se va a pagar en las mesas bolivianas del próximo año”, alertó.

Finalmente, Frerking pidió al Gobierno acelerar la aprobación de las normas que demanda el sector y aseguró que varias propuestas ya fueron consensuadas o cuentan con avances institucionales.