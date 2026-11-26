El viceministro de Turismo, Andrés Aramayo, aseguró que el sector turístico boliviano tiene la capacidad de adaptarse al incremento del precio del diésel, pese a las preocupaciones por el aumento de los costos del transporte y los pasajes interprovinciales.

La autoridad sostuvo que los ajustes económicos forman parte de las medidas necesarias para transparentar la situación financiera del país y señaló que el turismo cuenta con mecanismos para adecuarse al nuevo escenario.

"También es bueno saber que sincerar la economía es uno de los elementos más necesarios que necesitamos. Turismo tiene la capacidad de adaptarse justamente a esta alza y este incremento de precios", manifestó Aramayo.

Viceministerio no registra disminución de viajes

Consultado sobre las posibles consecuencias del incremento del combustible, el viceministro señaló que todavía es prematuro establecer un balance definitivo, debido a que el seguimiento de los efectos de la medida comenzó recientemente.

Sin embargo, aseguró que hasta el momento no se ha identificado una disminución en los desplazamientos turísticos.

"Vamos a estar monitoreando y evaluando. Es prematura la consulta que me hace porque estamos haciendo este monitoreo de información de hace dos días. A la fecha no ha habido modificación, no ha habido un decremento en los viajes", explicó.

Aramayo aclaró que las autoridades continuarán recopilando información para evaluar posibles variaciones en la actividad turística y determinar si el incremento del diésel genera consecuencias sobre el sector.

Coordinan acciones con hoteleros y operadores turísticos

El viceministro informó que se mantiene una coordinación con representantes de la hotelería, operadores turísticos y empresas de transporte para analizar el nuevo escenario económico.

"Estamos en una coordinación tanto con hotelería como con tourperación como con transporte", señaló.

Asimismo, indicó que se trabaja en la planificación de las actividades turísticas para la gestión 2027, tomando en cuenta las condiciones económicas y los desafíos que enfrenta el sector.

Finalmente, Aramayo adelantó que se desarrollarán conversaciones con representantes de la Cámara Hotelera y del transporte para continuar evaluando la situación y coordinar las acciones necesarias.