La reciente actualización del precio regulado del diésel oíl a Bs 20,57 por litro provocó una ola de pronunciamientos y rechazo en diversos sectores productivos, sociales e institucionales, que advierten un fuerte impacto en la cadena de suministros, la producción agrícola y el transporte de pasajeros y carga.

Exportadores piden explicación técnica y temen perder mercados

Desde la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), su presidente, Osvaldo Barriga, anunció que solicitarán al Gobierno nacional una justificación técnica sobre el reajuste, cuestionando que el país tenga uno de los precios de carburantes más elevados de la región en comparación con Perú, Brasil, Argentina o Paraguay.

"Vamos a tener que hacer un llamado al gobierno nacional para ver qué tipo de políticas se pueden aplicar para que el precio del combustible sea competitivo como está siendo en otros países", declaró Barriga.

El dirigente empresarial expresó también su desacuerdo con un posible incremento desmedido en las tarifas del transporte pesado hacia los puertos, advirtiendo que el encarecimiento de los fletes limita la expansión comercial del país: "Con los fletes que hoy nos están cobrando algunos transportistas para llegar a mercados internacionales no es que perdamos competitividad, pero perdemos oportunidades de conquistar nuevos mercados".

Campesinos alertan sobre riesgo de crisis alimentaria

En Cochabamba, el ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (Fsutcc), Leonardo Dávalos, pidió al Ejecutivo nacional no exagerar con este tipo de medidas que afectan directamente al bolsillo de la población y encarecen la producción agrícola.

"Nosotros como productores, el tema del tractor agrícola, que hoy por hoy es caro. Ahora está sobre los 400, antes 100 bolivianos a 150 bolivianos. Entonces son situaciones que está disminuyendo la producción y eso quiere decir que en este 2027 puede haber también una crisis alimentaria", advirtió Dávalos, quien además demandó subvenciones para semillas, fertilizantes y abonos.

Comité Cívico convoca a asamblea y no descarta un paro

Por su parte, el presidente del Comité Cívico de Cochabamba, Jhonny Quintela, calificó la medida como un "diéselazo" —el tercero en lo que va de la gestión 2026— y anunció una convocatoria abierta para analizar acciones de protesta.

"El Comité Cívico está convocando a la ciudadanía en general y a todas sus instituciones a una asamblea de la cochabambinidad el día martes a horas 18:00 en la Casa de la Unidad de los Cochabambinos, en la Casa del Comité Cívico para tomar las acciones que sean pertinentes en rechazo de este diéselazo, de esta situación que ya es inaceptable", manifestó Quintela, sin descartar la posibilidad de aprobar un paro cívico.

Transporte interdepartamental denuncia operación a pérdida

Finalmente, el sector del transporte interdepartamental de ómnibuses del Transporte Libre se reunió de emergencia en Cochabamba para evaluar la crisis. Un representante del sector señaló que la nueva tarifa hace insostenible la operación de las flotas, las cuales actualmente realizan apenas un viaje semanal hacia Santa Cruz o La Paz con baja afluencia de pasajeros y bajo presión por deudas bancarias.

El dirigente indicó que varios transportistas están vendiendo sus unidades para cubrir sus obligaciones financieras y adelantó que las determinaciones asumidas en la reunión serán presentadas tanto en el ampliado departamental del Transporte Libre este sábado como en el ampliado nacional del transporte sindicalizado, donde además cuestionarán el deterioro de las carreteras y el rol regulador de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) sobre las tarifas.