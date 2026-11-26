El fiscal general del Estado interino se pronunció sobre las denuncias presentadas en el denominado caso audios, que involucra a legisladores y a la exdirectora de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento (Aisem), y aseguró que el Ministerio Público dará curso a los procesos para esclarecer los hechos.

La autoridad explicó que existen denuncias en ambas direcciones: por una parte, las presentadas por diputados contra la exdirectora del Aisem y, por otra, las acciones impulsadas por la exfuncionaria contra los legisladores.

"Hay de ida y de venida, ¿no es cierto? Tanto de los diputados con relación a la exdirectora del Aisem, como de la exdirectora del Aisem a los diputados", manifestó.

Fiscalía asegura que las denuncias serán resueltas

Consultado sobre el avance de los procesos, el fiscal general interino indicó que el último reporte que recibió señala que las denuncias fueron observadas. Sin embargo, aclaró que esta situación no significa que vayan a quedar archivadas o sin una resolución de fondo.

"El último conocimiento que tenemos sobre ese tema es que fueron observadas. Sin embargo, esas denuncias deben ser tramitadas y resueltas en el fondo", sostuvo.

La autoridad también descartó que el Ministerio Público vaya a dejar de lado las investigaciones y aseguró que se realizarán las actuaciones correspondientes para esclarecer las denuncias cruzadas.

"No se va a echar tierra a esos casos, así que no se preocupen, que ese tema tiene que ser investigado", afirmó.

De esta manera, la fiscalía general ratificó que continuará con el tratamiento de las denuncias relacionadas con el caso audios, en medio de los cuestionamientos y pedidos de esclarecimiento sobre las conversaciones que involucran a legisladores y a la exdirectora del Aisem.