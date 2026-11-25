El empresario Samuel Doria Medina expresó su preocupación por el incremento del precio del diésel en Bolivia y señaló que el país tiene uno de los costos más altos de la región, por encima de Chile, Argentina y Paraguay, según su comparación.

"En este momento tenemos el diésel más caro de la región. Creo que solamente en el Perú es un poquito más, pero tenemos el diésel más caro que en Chile, Argentina, Paraguay. Entonces, es preocupante", manifestó.

El político también atribuyó los conflictos y las medidas de presión asumidas por diferentes sectores del transporte al manejo del mecanismo de ajuste de precios de los combustibles aplicado por el Gobierno.

"Han parado los transportistas en varios lugares del país y claramente el responsable es el manejo que ha hecho el Gobierno del mecanismo de ajuste de precios", sostuvo.

Cuestiona la demora de la Ley de Hidrocarburos

Doria Medina también observó que, pese a los anuncios del Gobierno sobre una nueva normativa para el sector hidrocarburífero, el proyecto de ley todavía no habría llegado a la Asamblea Legislativa Plurinacional.

En ese sentido, consideró que la aprobación de una nueva Ley de Hidrocarburos es una de las principales prioridades del país, debido a la necesidad de incrementar la producción nacional de gas.

"Si no se hace una Ley de Hidrocarburos distinta, no se va a poder producir más gas, vamos a estar en poco tiempo importando gas a un precio muy superior al que tenemos ahora", advirtió.

El pronunciamiento se suma a las reacciones de distintos sectores frente al incremento del precio del diésel y las medidas de protesta anunciadas por organizaciones del transporte en diferentes regiones del país.