Red Uno de Bolivia fue reconocida por la Federación de Empresarios Privados de La Paz durante la sexta edición de la Distinción Empresarial Paceña 2026, un evento que destacó la trayectoria, el compromiso y los aportes económicos y sociales de empresas, instituciones y personalidades del país.

La ceremonia se desarrolló en el Hotel Europa, en la ciudad de La Paz, con la participación de representantes empresariales y autoridades de diferentes instituciones, quienes se reunieron para reconocer el trabajo de organizaciones que contribuyen al desarrollo del departamento y de Bolivia.

En esta oportunidad, la recibió una estatuilla al mérito empresarial como reconocimiento a su trayectoria en los medios de comunicación, su vigencia y su trabajo informativo.

"Hoy queremos destacar que siga teniendo vigencia y tiene además liderazgo comunicacional y prestigio", señalaron durante la presentación del reconocimiento a Red Uno.

Recibieron el reconocimiento

La distinción fue recibida por Karen Marañón, gerente regional de Red Uno en La Paz, acompañada por la reconocida presentadora de televisión Denisse Quiroga, quienes participaron en representación de la casa televisiva.

Durante la ceremonia se destacó el crecimiento de Red Uno como una de las cadenas de televisión más importantes del país, así como su contribución a la integración nacional mediante la información y el entretenimiento.

"Es un placer además ver a una lindísima colega que queremos tanto, como es Denisse Quiroga, que acompaña a la licenciada Karen Marañón para recibir esta distinción a nombre de Red Uno de Bolivia", expresaron los organizadores al convocar a las representantes del medio.

La entrega del galardón estuvo acompañada por los aplausos de los asistentes, en reconocimiento a la trayectoria de la televisora y al trabajo de sus profesionales.

Un reconocimiento a empresas y personalidades destacadas

La sexta edición de la Distinción Empresarial Paceña contempló el reconocimiento a seis personalidades por sus aportes en diferentes ámbitos, entre ellos el empresarial y el de salud.

Posteriormente, se desarrolló la entrega de estatuillas al mérito empresarial a 20 empresas e instituciones que destacan por su trayectoria y contribución económica y social.

Entre las entidades galardonadas figuró Red Uno de Bolivia, que recibió el reconocimiento junto a organizaciones de diferentes sectores productivos y de servicios.