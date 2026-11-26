El expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, aseguró que desconocía la denuncia penal presentada por el Ministerio de Hidrocarburos y el Viceministerio de Transparencia contra cinco personas, entre ellas él, por la presunta importación de crudo de mala calidad.

A su salida de la Fiscalía Departamental de La Paz, donde prestó declaración informativa, la exautoridad fue consultada sobre las observaciones a la adquisición del petróleo y manifestó que se enteró de la denuncia a través de los medios de comunicación.

"Me he enterado por los medios. No tenía conocimiento. No tengo conocimiento de la denuncia. Una vez tenga mayor información, con toda apertura voy a darme", señaló.

Afirma que desconoce los contratos observados

Akly explicó que dejó la presidencia de YPFB hace ocho meses y que no cuenta con información específica sobre los contratos de importación de crudo que actualmente son objeto de investigación.

"Estoy fuera de la presidencia de YPFB hace ocho meses. Entiendo que este tema del crudo lleva varios meses, por lo que he podido leer en los medios. Entonces, no es algo que lo recuerde o lo conozca ahora", manifestó.

Sin embargo, defendió las actuaciones realizadas durante su administración y aseguró que las operaciones estuvieron sujetas a procedimientos establecidos.

"De parte de mi gestión y dentro de lo que fue todo el trabajo que hemos hecho, siempre nos hemos abocado a un trabajo técnico, a un trabajo legal, a un trabajo siguiendo todos los procedimientos y protocolos", afirmó.

Se refiere a su situación administrativa

Durante su salida de la Fiscalía, el exejecutivo también fue consultado sobre su situación de arraigo administrativo y explicó que se encuentra dentro del periodo establecido para quienes ejercieron funciones públicas.

"En realidad, ustedes saben que los funcionarios que hemos sido públicos tenemos que cumplir los seis meses del arraigo administrativo, entonces estoy dentro de eso", indicó.

La denuncia presentada por las autoridades gubernamentales alcanza a cinco personas y está relacionada con la presunta importación de petróleo que no habría cumplido los estándares de calidad. El caso continúa bajo investigación.