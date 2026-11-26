Un abogado permanece arrestado en la sección de delitos patrimoniales de la Felcc, tras ser acusado de estafar más de 1,5 millones de dólares a productores de la colonia menonita El Porvenir Oriente, ubicada cerca de San Ignacio de Velasco.

El jurista Efraín Ramos explicó que el acusado prometió tramitar una resolución de asentamiento y exigió un adelanto del 23% para iniciar la gestión, afirmando además que "los documentos que les ha entregado son falsos".

Cobros por hectárea y años de trabajo

Los afectados viven desde hace 18 años en esa zona del departamento de Santa Cruz, donde se dedican al cultivo de soya, maíz y sorgo.

Uno de los comunarios relató que el sospechoso se ganó su confianza y detalló el monto exigido señalando que "somos arriba de 200 familias, casi como 300 familias estamos en el lugar y él nos estaba cobrando 400 dólares por hectárea".

Para cubrir los costos del supuesto saneamiento de tierras, gran parte de los agricultores tuvo que recurrir al sistema financiero.

En este sentido, otro de los productores perjudicados lamentó la falta de respaldo legal y exigió el resarcimiento económico indicando que "hemos hecho un préstamo del banco, la mayoría debe esa plata y estamos pidiendo de que nos la devuelva".