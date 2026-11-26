Un hombre fue enviado a la cárcel de San Antonio con detención preventiva por un lapso de tres meses, acusado por el delito de tentativa de feminicidio, tras haber golpeado brutalmente a su esposa en el municipio de Quillacollo.

Según el informe policial, el hecho se registró el lunes en la zona sur de Quillacollo, cuando la víctima llegó al domicilio que compartía con su pareja y fue agredida físicamente por el sujeto.

Los vecinos del lugar acudieron en auxilio de la mujer y denunciaron el ataque. Al verse acorralado, el agresor huyó del inmueble y buscó refugiarse en la vivienda de sus padres, donde finalmente fue capturado por efectivos policiales.

“El día lunes, en la zona sur de Quillacollo, la víctima llega a la casa donde vivían y encuentra al marido. Suponemos que por causas emocionales logra agredirla. Se da a la fuga, se va a ocultar a la casa de los papás y los vecinos son quienes lo denuncian”, explicó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Ángelo Cabrera.

Tras su aprehensión, el sindicado fue puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional, que resolvió su reclusión preventiva mientras continúan las investigaciones.

“Nosotros lo aprehendemos y ya se realizó su audiencia de medidas cautelares, donde se determinó la detención preventiva por tres meses en el penal de San Antonio”, precisó Cabrera.