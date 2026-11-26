El viceministro de Políticas de Industrialización, Gustavo Jáuregui, aseguró que el reciente incremento del precio del diésel tiene como principal objetivo garantizar el abastecimiento de combustible en el país y evitar dificultades en las actividades económicas y productivas.

La autoridad explicó que el ajuste responde a un mecanismo de actualización establecido mediante un decreto supremo aprobado meses atrás y señaló que el Gobierno mantiene reuniones con diferentes sectores para analizar las consecuencias de la medida.

"Entendemos que esto tiene un efecto sobre el sector productivo, pero lo más importante viene a garantizar la provisión, que es lo más importante justamente para los diferentes sectores del ámbito económico y del ámbito productivo del país", manifestó.

Jáuregui reconoció que el aumento del combustible repercute en los costos operativos de las empresas, pero sostuvo que asegurar el suministro es fundamental para mantener la producción nacional.

Ajuste responde a una fórmula establecida anteriormente

Consultado sobre los cuestionamientos al nuevo precio del diésel, el viceministro indicó que la medida no constituye una decisión aislada, sino que responde a una fórmula previamente definida para actualizar el costo del combustible.

"Existe ya una fórmula por la cual se establece el precio del diésel. La actualización simplemente fue este último decreto", explicó.

Asimismo, aseguró que el Gobierno desarrolla mesas técnicas con representantes de los sectores industrial, comercial y productivo para identificar alternativas que permitan sostener la actividad económica.

Pide a sectores movilizados ser parte de la solución

Ante los anuncios de movilizaciones de organizaciones del transporte y la protesta nacional convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) para este viernes, Jáuregui convocó a los diferentes sectores a priorizar el diálogo.

"Lo que hacemos desde el Gobierno es instar a los diferentes sectores que hoy mencionan algo de movilizaciones, instarlos a que sean parte de la solución y no sean parte del problema", expresó.

La autoridad reiteró que el Ejecutivo mantiene abiertas las mesas de trabajo y sostuvo que las demandas deben ser atendidas mediante la coordinación entre las instituciones públicas y los sectores involucrados.