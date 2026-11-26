El alcalde de La Paz, César Dockweiler, pidió al Gobierno nacional revisar la fórmula utilizada para determinar el precio del diésel, que recientemente se incrementó a Bs 20,57 por litro, al considerar que el actual mecanismo podría mantener elevados los costos del combustible y generar mayores dificultades económicas para la población.

La autoridad municipal sostuvo que, si bien el Gobierno realizó algunas transferencias de recursos, estas resultan insuficientes para atender las necesidades económicas que enfrentan los gobiernos municipales.

"Hemos recibido algunas transferencias de parte del Gobierno nacional, pero son insuficientes. Son insuficientes. Creo y recomiendo al Gobierno nacional, muy respetuosamente, que revisen la fórmula, porque si no vamos a tener siempre unos niveles muy altos", manifestó Dockweiler.

Alcalde advierte que el ajuste económico afecta a la población

Dockweiler reconoció la necesidad de transparentar la situación económica del país y aplicar medidas para reducir la carga financiera del Estado. Sin embargo, cuestionó que las consecuencias de estas decisiones recaigan principalmente sobre los ciudadanos.

"Estamos de acuerdo con que hay que transparentar la economía, que hay que reducir la carga del Gobierno nacional. Sí, por supuesto que había que hacer ajustes macroeconómicos", sostuvo.

No obstante, expresó su desacuerdo con que las medidas se implementen sin mecanismos suficientes para proteger a los sectores afectados.

"Lo que no estamos de acuerdo es que toda la carga se la lancemos a la sociedad y al pueblo", enfatizó.

Considera insuficientes los programas de apoyo social

El alcalde paceño también planteó que las decisiones económicas deben estar acompañadas de políticas sociales que permitan reducir sus efectos sobre las familias.

En ese sentido, cuestionó que los programas de apoyo anunciados por el Ejecutivo sean suficientes para compensar las consecuencias del incremento del precio de los combustibles.

"Deberían haber medidas sociales, es decir, una medida económica genera efectos económicos también a toda la sociedad y deberían haber también medidas para paliar. Y el Pepe I, el Pepe II no son suficientes", afirmó.

Dockweiler reiteró su pedido al Gobierno para que revise la fórmula de actualización del diésel y adopte medidas complementarias que permitan equilibrar los ajustes económicos con la protección de la población.