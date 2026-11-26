La falta de puentes y la ausencia de defensivos que debieron construirse tras la devastadora riada del año pasado mantienen en zozobra a los habitantes del municipio cruceño de El Torno, quienes ahora deben enfrentar nuevas emergencias climáticas, de acuerdo a lo que menciona Hilda Durán, la profesora que quedó aislada por una quebrada en El Torno.

En este contexto, la educadora denunció que “los puentes hacen mucha falta; los defensivos que dijeron que nos iban hacer, hasta el momento no hay nada y ya va a ser un año (desde la última riada que ocurrió en el lugar)”.

El drama se desató cuando la educadora intentaba retornar a su hogar tras asistir a su fuente laboral, quedando atrapada durante horas a la intemperie debido a la crecida repentina de la quebrada.

En este sentido, recordó los difíciles momentos vividos y el impacto de los desastres anteriores, Durán relató que “me quedé desde las 7:30 hasta las 12:00 debajo de los árboles. El 13 de diciembre del año pasado ocurrió la riada en la comunidad Quebrada León, nos afectó, se llevó la casa de más de 24 personas, mi persona quedó sin nada. Perdí todo”.

Deudas y abandono institucional

Ante la falta de soluciones habitacionales concretas por parte de las autoridades locales tras perder sus pertenencias, los damnificados se han visto obligados a endeudarse para levantar nuevamente sus viviendas, de acuerdo a lo que menciona Durán.

Profundizando en el abandono que sufren las familias afectadas, la profesora lamentó que “el año pasado quedamos sin nada. Nos dijeron que iban a reconstruir nuestras casas y no hicieron nada. Yo saqué un crédito bancario para hacerme un cuartito”.