Este miércoles 25 de noviembre, el escenario más grande de la televisión boliviana volverá a llenarse de ritmo, talento y espectaculares coreografías con una nueva noche de competencia bajo la temática de series y películas.

Dos equipos llegan dispuestos a dejarlo todo en la pista y conquistar al exigente jurado con presentaciones inspiradas en las producciones que han marcado la historia del cine y la televisión.

Por un lado, Natalie Vargas y la Academia Idols Dance buscarán demostrar su talento, creatividad y capacidad para sorprender con una puesta en escena inolvidable.

Frente a ellos estarán Giuseppe Benignini y la Academia UN1TY, que también llegan preparados para conquistar al jurado y destacar en una noche donde cada detalle puede marcar la diferencia.

Ambos equipos tienen un objetivo: ofrecer una presentación impactante que les permita acercarse a uno de los beneficios más importantes de la competencia.

Durante esta semana especial, los jueces elegirán a los dos equipos más destacados, que posteriormente competirán por la inmunidad.

Este beneficio permitirá al equipo ganador estar protegido de la eliminación durante una semana, por lo que cada presentación será fundamental para conseguir un lugar en el enfrentamiento decisivo.

¡No te pierdas una noche llena de talento, emoción y sorpresas! La Gran Batalla te espera esta noche, a partir de las 20:45, solo por la señal de Red Uno.