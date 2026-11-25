La Fiscalía Departamental de Cochabamba confirmó que el ciudadano brasileño Jason Antonio Chagas Ferreira, de 35 años, falleció tras recibir seis impactos de bala en la región torácica durante un ataque armado registrado la noche del lunes 23 de noviembre en la zona norte de la ciudad. El fiscal departamental, Eddy Ordóñez, expresó su profunda alarma por la incursión de modalidades de sicariato en áreas urbanas concurridas y detalló los primeros avances de la investigación.

El ataque ocurrió alrededor de las 19:26 horas en la avenida Oblitas, inmediaciones del estadio Félix Capriles, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron el vehículo blanco en el que se desplazaba la víctima y realizaron ocho disparos. Tras el atentado, el conductor del motorizado trasladó al herido hasta una clínica cercana y abandonó el lugar sin dejar rastro.

"Hasta la fecha lo que más nos llama la atención es que desconocemos si el vehículo blanco en el cual se transportaba este sujeto y fue abordado por dos personas en una motocicleta, se trataría del servicio privado, del servicio público (...). Es dejado en una clínica en la ciudad de Cochabamba y abandona la persona que se encontraba conduciendo este vehículo. Actualmente desconocemos el vehículo, el paradero también de estas personas", explicó Ordóñez.

Antecedentes de la víctima y líneas de investigación

La autoridad del Ministerio Público corroboró que Chagas Ferreira registraba un proceso penal del año 2015 vinculado al transporte de sustancias controladas, por lo que ya se solicitó dicha documentación para anexarla al cuaderno de investigaciones. Pese a ello, subrayó que el caso se encuentra en una etapa inicial y todas las líneas permanecen abiertas.

"No descartamos ninguna posibilidad, tampoco estamos acreditando en este momento inicial de la investigación que sería un móvil por ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico. Sin embargo, reitero, aún estamos en investigación", puntualizó el fiscal.

Por su parte, el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Rolando Vera, informó que efectivos policiales tomaron contacto con la pareja del fallecido en el centro médico y realizaron un registro en el domicilio donde convivían, sin hallar armas ni sustancias controladas. El jefe policial indicó que, además de un posible ajuste de cuentas, tampoco se descarta un móvil pasional, mientras se analizan cámaras de seguridad para identificar al chofer que huyó y a los sicarios.

En paralelo, la defensa legal de la víctima, representada por el abogado Adolfo Paniagua, señaló que el ciudadano brasileño cursaba los últimos semestres de la carrera de Medicina en una universidad privada y pidió que su antiguo antecedente judicial no condicione las pesquisas.

Preocupación por la expansión de la violencia

Durante su informe, Ordóñez manifestó su inquietud por la rapidez con la que hechos delictivos graves se trasladaron desde el Trópico cochabambino hacia el centro y la zona norte de la capital en horarios de alta circulación ciudadana.

"Realmente la gravedad de la forma como han actuado estas personas a sangre fría con seis impactos de bala en región torácica que han acabado con la muerte de esta persona, es algo que debe preocuparnos y alarmarnos de sobremanera absolutamente a todos", afirmó.

Asimismo, indicó que el Ministerio Público ya había advertido sobre riesgos de seguridad en reuniones previas con la Policía Boliviana, por lo que reiteró el pedido de garantías y coordinación operativa para que los fiscales puedan ejercer sus funciones en defensa de la sociedad.