¡Emoción, actuación y un espectáculo lleno de energía! Así terminó la gala de este miércoles 25 de noviembre de La Gran Batalla, cuando Giuseppe Benignini y la Academia UN1TY tomaron el escenario para recrear el universo de la exitosa serie La casa de papel.

Giuseppe asumió el desafío de interpretar a El Profesor, uno de los personajes más emblemáticos de la producción, mientras su academia lo acompañó con una coreografía al ritmo de Bella Ciao.

Con vestuario, caracterización y una propuesta que involucró al público, el equipo buscó transmitir la intensidad de la historia. Sin embargo, detrás de la actuación también hubo un momento profundamente personal para el participante.

Al hablar de la presentación, Giuseppe confesó que la canción despertó recuerdos difíciles de su vida y de las experiencias que atravesó antes de salir de su país.

"Bastante conmovedor porque esta canción muestra toda una historia y me recuerda a Venezuela, de donde yo salí. Pude sentir y vivir la escena por su historia porque vi muchos amigos caer", expresó.

El participante explicó que esa conexión emocional lo ayudó a involucrarse con el personaje y a transmitir lo que sentía durante la actuación.

La primera devolución llegó de Quimey del Río, quien valoró que el equipo no se limitara a recrear una escena, sino que apostara por representar la fuerza de toda la serie.

"Pensaron en el show, en la potencia de la serie entera. Muy vistosa, me gustó bastante", comentó.

Sin embargo, identificó pequeñas descoordinaciones y recomendó que Giuseppe trabajara algunos aspectos de su postura durante el lip sync.

"Estuvo bien tu lip sync. Hay algunos momentos con la postura al cantar, tratar de acompañar. En general son detalles", señaló.

Una de las devoluciones más entusiastas fue la de Gabriela Zegarra, quien aseguró que Giuseppe consiguió representar al personaje de manera convincente.

"Lograste traerme al personaje en todo momento, y es algo que me sorprendió", manifestó.

La jurado explicó que anteriormente había esperado ver una mayor conexión del participante con sus personajes, pero que en esta oportunidad logró reconocer a El Profesor durante toda la interpretación.

Tito Larenti también valoró positivamente la presentación y aseguró que el participante está demostrando una versión más comprometida con la competencia.

Aunque señaló que todavía existen detalles que mejorar en el lip sync, especialmente en la interpretación de algunas partes de la letra, reconoció su evolución.

"Me gusta la versión del Giuseppe que ensaya y que se saca la mugre laburando", expresó.

Por su parte, Elka Meyer felicitó a la Academia UN1TY por mantener una identidad artística sólida y una energía compartida entre todos sus integrantes.

"La verdad fue muy creativo, siempre hacen cosas interesantes. La propuesta me encantó", afirmó.

La jurado destacó que los bailarines trabajan con un nivel similar de compromiso, lo que permite que las coreografías se vean ordenadas y limpias.

Después de escuchar las evaluaciones, Giuseppe se mostró satisfecho con el resultado y explicó que dedicó bastante tiempo al estudio del personaje.

"Ensayamos bastante. El personaje era bastante tímido y traté de representarlo. Estudié mucho", expresó.

También agradeció a los integrantes de UN1TY y al equipo de caracterización por ayudarlo a conseguir una apariencia muy similar a la del personaje original.