¡La diversión, el baile y el humor se apoderaron del escenario de La Gran Batalla! La gala de este miércoles 25 de noviembre comenzó con la presentación de Natalie Vargas y la Academia Idols Dance, quienes sorprendieron con una coreografía inspirada en la reconocida comedia ¿Y dónde están las rubias?.

Natalie asumió el personaje de Tiffany Wilson y, junto a sus bailarines, recreó una de las escenas más recordadas de la película al ritmo de A Thousand Miles.

La puesta en escena combinó baile, actuación, gestos y momentos de humor, buscando transportar al público al universo de la popular producción cinematográfica.

La primera en compartir su evaluación fue Elka Meyer, quien felicitó al equipo por demostrar una evolución que va más allá de los pasos de baile.

La jurado destacó que los participantes están creciendo tanto en danza como en interpretación y calificó la presentación como un trabajo de teatro musical.

"Todos están en un proceso de crecimiento, y no solo en tema de danza, sino también de acting. Los felicito, muy bien, fue un teatro musical", expresó.

Por su parte, Gabriela Zegarra destacó la construcción de la coreografía y aseguró que este tipo de presentaciones permite que Natalie muestre una de sus mayores fortalezas.

"Siento que fue una coreografía muy bien puesta. Están haciendo un gran trabajo, siento que es tu fuerte, Natalie. Me encantó, mostraron la película", manifestó.

Sin embargo, le recomendó prestar mayor atención al lip sync, ya que identificó algunos momentos en los que la sincronización de los labios no coincidió con el audio.

La jurado Quimey del Río también resaltó el trabajo del equipo por recrear una escena icónica sin perder su propia creatividad.

Según su evaluación, uno de los puntos más importantes fue que los bailarines no se limitaron a ejecutar la coreografía, sino que también participaron activamente en la actuación.

Destacó las expresiones faciales y el ambiente divertido que logró transmitir el grupo.

Tito Larenti reconoció el esfuerzo del equipo y consideró que lograron cumplir el principal objetivo de la temática: recordar la película a través de su presentación.

El jurado destacó especialmente el desempeño de los protagonistas, aunque señaló que hubo dificultades en los desplazamientos y en el manejo del espacio escénico.

También coincidió con sus compañeros en que el lip sync necesita mayor trabajo.

"Los protagonistas estuvieron muy bien, pero el lip sync hay que trabajarlo. Vuelvan a pelear y competir", recomendó.

Tras escuchar las devoluciones del jurado, Natalie Vargas se mostró contenta con el resultado y agradeció el esfuerzo de su academia.

La participante reconoció que contaron con poco tiempo de preparación, pero aseguró que continuarán esforzándose para mejorar sus próximas presentaciones.