El diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Manolo Rojas, defendió la carta enviada al Ministerio de Salud por la legisladora Marlene Miranda, que contiene solicitudes de puestos de trabajo vinculadas a varios parlamentarios. Aseguró que este tipo de gestiones no constituye necesariamente una irregularidad y que, hasta el momento, no se ha demostrado la existencia de una ventaja indebida.

Rojas diferenció el contenido de los audios relacionados con el caso Aisem de la carta presentada ante el Ministerio de Salud, al considerar que se trata de situaciones distintas.

"Es totalmente reprochable la forma en la que se exigen en los audios estos cargos, pero también es totalmente válido, y le voy a explicar jurídicamente por qué es válido, que la diputada Miranda haya enviado una carta", manifestó.

Asegura que la carta fue presentada por conducto regular

El parlamentario explicó que la solicitud fue presentada en junio mediante una nota dirigida al Ministerio de Salud, en la que se pedía considerar a profesionales para posibles puestos laborales.

Según Rojas, la carta no establecía una obligación de contratación, sino que solicitaba evaluar las postulaciones siempre que existieran vacantes y los candidatos cumplieran los requisitos.

"Si hay la posibilidad, es decir, si hay el espacio, si estos cumplen con el requisito y el tercer requisito dice que sea de manera legal. Entonces, creo que no hay ninguna imposición", sostuvo.

Asimismo, señaló que el artículo 23, inciso C, del Reglamento de la Cámara de Diputados faculta a los legisladores a realizar gestiones ante ministerios y otras entidades públicas.

Cuestionamientos por listas que asignaban cantidades de cargos

Durante la entrevista, Rojas fue consultado sobre las listas en las que figuran nombres de parlamentarios acompañados de cantidades de ítems solicitados para diferentes instituciones.

El legislador reconoció que la forma de presentar estas solicitudes puede ser discutida, pero insistió en que corresponde diferenciar una recomendación de una imposición.

"No podemos entenderlo como recomendados, sino se está sugiriendo a la autoridad, la MAE, que según la Ley 2027 tiene toda la responsabilidad de verificar", explicó.

Rojas aseguró que conversó con varios de los diputados mencionados en las listas y que algunos negaron haber enviado documentación, mientras otros reconocieron que presentaron postulaciones.

También estimó que, de unas 200 personas contempladas en las solicitudes, habrían accedido a puestos laborales aproximadamente tres, aunque no presentó una cifra verificada.

Pide investigar cuántas personas fueron contratadas

El diputado planteó que las investigaciones deben concentrarse en establecer cuántas personas incluidas en las listas ingresaron efectivamente a instituciones públicas y si reunían las condiciones legales para ocupar esos cargos.

"Lo correcto yo creo que es preguntar de esas listas que tienen nombres y apellidos, ver cuántos han entrado y dónde han entrado y si correspondía que entren", afirmó.

Según Rojas, únicamente después de verificar estas circunstancias se podría determinar si existieron hechos de corrupción o uso indebido de influencias.

"Porque ahí sí podríamos hablar de hechos de corrupción, de hechos de uso indebido de influencias", agregó.

El legislador aclaró que personalmente no presentó solicitudes de contratación ante ministerios ni otras entidades públicas.