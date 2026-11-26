El Gobierno nacional busca retirar progresivamente a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de la comercialización de combustibles y permitir que los importadores privados asuman una mayor participación en el abastecimiento del mercado nacional, según reveló la viceministra de Hidrocarburos, Tatiana Genuzio.

La autoridad explicó que esta política forma parte de las medidas destinadas a reducir la diferencia entre los precios regulados por el Estado y los costos del mercado.

"Como Gobierno, la política que se está siguiendo es poder reducir esta brecha y sacar lo más pronto posible a YPFB de la comercialización del combustible para que esta oferta sea reemplazada por los privados", afirmó Genuzio.

Viceministra explica por qué los privados pueden vender más barato

La autoridad señaló que los importadores privados cuentan con condiciones operativas que, en determinados casos, les permiten comercializar el diésel a precios inferiores a los establecidos para la venta regulada.

Explicó que una de las principales diferencias radica en los costos de almacenamiento y distribución, debido a que algunos operadores privados disponen de infraestructura propia y comercializan el producto directamente desde las plantas de almacenaje.

"Normalmente el producto llega a sus propios tanques de almacenaje, por lo tanto, no tiene que pagar una tarifa de almacenaje", sostuvo.

En cambio, indicó que YPFB debe asumir costos adicionales para llevar el combustible hasta las estaciones de servicio, incluyendo tarifas de almacenamiento, transporte y obligaciones tributarias.

Genuzio precisó que el traslado desde las plantas de almacenaje hasta los surtidores puede representar una diferencia cercana al 4% en el precio.

También explicó que algunos importadores privados cuentan con mayor acceso a divisas en el exterior, mientras que la empresa estatal enfrenta costos financieros adicionales por las restricciones de moneda extranjera.

Diésel de YPFB todavía tendría una subvención

La viceministra aseguró que, pese al incremento del diésel a Bs 20,57 por litro, el combustible comercializado por YPFB todavía mantiene una diferencia respecto de sus costos de importación.

"Hoy el precio de 20,57 está muy cercano al precio de mercado, no tiene una gran subvención", manifestó.

Como referencia, señaló que el costo promedio de importación de Ypfb en planta de almacenaje se encuentra alrededor de Bs 20,81 por litro, mientras que algunos privados comercializan el diésel entre Bs 18 y Bs 19 en plantas de almacenaje, dependiendo de sus condiciones de operación.

Aclaró, sin embargo, que los precios de venta en estaciones de servicio pueden ser mayores debido a los costos adicionales de distribución.