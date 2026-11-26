La viceministra de Hidrocarburos, Tatiana Genuzio, explicó que los importadores privados pueden vender diésel a precios inferiores a los de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) debido a las diferencias en sus estructuras de costos, principalmente por el almacenamiento, transporte y acceso a dólares para adquirir combustible en el mercado internacional.

La autoridad aseguró que tanto el diésel importado por empresas privadas como el adquirido por la estatal petrolera cumplen las mismas especificaciones técnicas, por lo que la diferencia de precios no responde a la calidad del producto.

"El diésel que importa el privado y el diésel que importa YPFB es el mismo diésel y cumple las mismas especificaciones. La diferencia simplemente está en la estructura de costos", manifestó.

Privados tienen menores gastos de almacenamiento y transporte

Genuzio explicó que algunos importadores privados cuentan con tanques propios de almacenamiento, lo que les permite reducir gastos que la empresa estatal debe asumir.

"Normalmente el producto llega a sus propios tanques de almacenaje, por lo tanto, no tiene que pagar una tarifa de almacenaje", señaló.

En contraste, indicó que YPFB debe pagar por el servicio de almacenamiento y posteriormente transportar el combustible hasta las estaciones de servicio para su comercialización.

"YPFB tiene que pagar una tarifa de almacenaje y además transportar el producto desde la planta de almacenaje hasta la estación de servicio", afirmó.

La viceministra precisó que esta distribución representa una diferencia de aproximadamente el 4% en el precio del combustible.

Asimismo, señaló que los privados pueden vender directamente desde sus plantas a grandes consumidores que disponen de cisternas propias, mientras que la estatal debe garantizar el abastecimiento en surtidores.

Acceso a dólares también influye en el costo

Otro de los factores mencionados por la autoridad es el acceso a moneda extranjera, debido a que algunos importadores privados cuentan con recursos en cuentas del exterior.

"Otro factor también puede ser que el privado tenga sus divisas en cuentas extranjeras. Entonces, tiene mayor acceso a sus divisas y puede comprar el producto e internarlo al país", explicó.

Genuzio sostuvo que YPFB enfrenta restricciones de acceso a divisas, situación que genera costos financieros adicionales en sus operaciones de importación.

También mencionó las obligaciones tributarias y de facturación que debe cumplir la empresa estatal, en contraste con las denuncias sobre algunos operadores privados que presuntamente comercializan combustible sin emitir facturas.

Privados pueden vender entre Bs 18 y Bs 19 en plantas de almacenaje

La viceministra señaló que algunos importadores privados comercializan el litro de diésel aproximadamente entre Bs 18 y Bs 19 en plantas de almacenaje, mientras que los precios en estaciones de servicio pueden llegar a Bs 21 o Bs 22.

Explicó que estas diferencias responden principalmente a los costos adicionales necesarios para trasladar el combustible hasta el consumidor final.

Respecto al precio regulado de Bs 20,57 por litro, indicó que YPFB mantiene un costo promedio de importación cercano a Bs 20,81 en planta de almacenaje.

"Hoy el precio de 20,57 está muy cercano al precio de mercado, no tiene una gran subvención", afirmó.

Genuzio aclaró que los importadores privados no están obligados a comercializar el combustible al precio regulado establecido por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), por lo que pueden ofrecerlo a precios superiores o inferiores, dependiendo de sus costos.

Gobierno busca ampliar la participación privada

La autoridad sostuvo que las diferencias operativas entre la empresa estatal y los importadores privados forman parte de las razones por las que el Gobierno pretende incentivar una mayor participación del sector privado en el abastecimiento de combustibles.

"Lo que necesitamos es incentivar a los privados para que cada vez traigan más producto y esto genere mejores condiciones de venta para quienes consumen el diésel o la gasolina", manifestó.