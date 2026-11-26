El Viceministerio de Transparencia presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra una presunta red de extorsión que operaba dentro de la Dirección del Notariado Plurinacional (Dirnoplu) en Santa Cruz, la cual exigía pagos de hasta Bs 100.000 a notarios denunciados para archivar o resolver a su favor los procesos disciplinarios en su contra.

El viceministro de Transparencia, Yamil García, explicó que el caso se activó tras recibir una denuncia anónima con reserva de identidad acompañada de siete archivos entre audios y videos, incluido el registro audiovisual de la entrega de dinero.

"Concretamente el 23 de julio de este año, el notario habría recibido una llamada por parte de un tercero enviado desde la Dirnoplu de Santa Cruz, indicándole que tenía una denuncia y que esta denuncia podía ser resuelta o arreglada, entre comillas, a través del pago de 100.000 bolivianos", detalló García en entrevista con Que No Me Pierda.

Alcance de la red e investigación financiera

El principal sindicado es el exdirector departamental del Notariado en Santa Cruz, Mauricio Suárez, quien —según la autoridad— permanecía en el cargo amparado en una inamovilidad laboral hasta que fue apartado mediante un proceso sumario impulsado desde la dirección nacional.

Sin embargo, García advirtió que no se trata de un hecho aislado, sino de una estructura en la que también estarían implicados la autoridad sumariante disciplinaria de los notarios y dos abogados particulares que actuaban como intermediarios o emisores.

"Si en un caso han cobrado 100.000 bolivianos, ¿cuántos casos más han pasado cobrando más de 100.000 bolivianos por cada uno de ellos? A los notarios que hayan tenido comportamientos ilegales, que hayan fabricado poderes, probablemente se les ha perdonado por 100.000 bolivianos. O a la inversa: a los notarios que sí sean probos se los ha extorsionado, caso contrario podrían perder su trabajo", cuestionó el viceministro.

Ante esta situación, el Viceministerio solicitó a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) realizar un análisis patrimonial para determinar si existen más casos similares tanto en Santa Cruz como a nivel nacional.

Delitos denunciados y alertas migratorias

La Fiscalía Departamental de Santa Cruz ya admitió la denuncia e inició la investigación por los delitos de concusión, cohecho pasivo y uso indebido de influencias, sin descartar una futura ampliación por legitimación de ganancias ilícitas.

Consultado sobre el riesgo de fuga de los involucrados, García aseguró que existen mecanismos de control coordinados entre la Fiscalía y el Ministerio de Gobierno.

"Esto tiene sus previsiones jurídicas a través de alertas migratorias y controles. Si una persona está efectuando actos preparatorios de fuga, en vez de que vaya a ser notificada y preste su declaración, se tendrá que emitir una resolución de aprehensión", advirtió, al tiempo de instar a quienes hayan presentado denuncias contra notarios que quedaron paralizadas a volver a reportarlas.

Postura sobre el presidente cívico cruceño

En otro tema, el viceministro expresó su sorpresa ante las declaraciones del presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, quien denunció que desde el Gobierno se intentaría armarle un proceso judicial.

García aclaró que, tras revisar el sistema de denuncias SITPRECO S2+, no figura ningún registro en contra del dirigente cívico, aunque anunció que realizarán una verificación formal.

"Desde el Viceministerio de Transparencia no tenemos conocimiento de que exista algún tipo de denuncia que involucre a esta persona. Creemos que toda denuncia debe enmarcarse en el debido proceso, sin privilegios detrás de instituciones, pero siempre precautelando que todos los actos se efectúen a partir de indicios y evidencias", concluyó.