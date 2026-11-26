El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, afirmó en un mensaje oficial dirigido a la ciudadanía que "no defendemos la corrupción, quien la haya cometido, sea quien sea, tendrá que rendir cuentas ante la justicia, sin escudos y sin padrino".

Asimismo, el líder regional puntualizó que "los delitos son personalísimos, el delito de un cruceño no es el delito de Santa Cruz, pero tampoco vamos a permitir que se arme una campaña en contra de los cruceños".

Alertando sobre maniobras políticas similares a episodios del pasado nacional, el dirigente cívico reveló en primera persona que "tengo información de que se me estaría tratando de armar un caso, sin ningún fundamento, para hacerlo público y amedrentarme".

En este contexto, sentenció con firmeza que "sepan que no tengo miedo, el que nada tiene, nada teme" y exigió que cualquier eventual citación judicial se realice de manera abierta y legal.

Dirigiéndose al primer mandatario del Estado, Cochamanidis advirtió que "hay personas dentro de su gobierno que siguen operando con la lógica del Masismo, filtrando información, armando casos, alimentando titulares contra Santa Cruz".

Además, le pidió observar con atención su entorno al remarcar que estos operadores "quieren provocar a Santa Cruz para desestabilizar su gobierno".

Llamado a la calma y defensa moral de la región

Al cierre de su pronunciamiento, el titular de la institución cívica recordó que su función principal consiste en resguardar el espíritu del departamento desde su gobierno moral.

Finalmente, exhortó a la población a mantener la unidad y la serenidad asegurando que "no vamos a caer ni en la provocación ni en el miedo, Santa Cruz se defiende con la cabeza fría y la frente en alto".