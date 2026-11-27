La competencia se encenderá esta noche desde las 20:45, solo por Red Uno.
26/11/2026 20:14
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Este jueves 26 de noviembre, el escenario más grande de la televisión boliviana volverá a encenderse con una gala que promete talento, creatividad, impresionantes coreografías y mucha adrenalina.
Tres equipos llegarán dispuestos a dejarlo todo en la pista, con un objetivo en común: impresionar al exigente jurado y conseguir la oportunidad de competir por uno de los beneficios más importantes del programa: una semana de inmunidad.
La competencia de esta noche contará con la participación de tres equipos que buscarán destacarse con sus presentaciones.
Raymi Vidaurre y la Academia Waso.bo
Llegan preparados para demostrar su talento y sorprender al jurado con una propuesta que les permita destacar en la competencia.
Esteban Garnica y Fusión Dance
Buscarán conquistar el escenario con su energía, coordinación y creatividad para acercarse al beneficio de inmunidad.
Guery Sandoval y la Academia Artística CCM
Regresan a la pista con la intención de demostrar su potencial y seguir avanzando en la competencia.
Cada presentación será fundamental para conseguir la valoración positiva del jurado y aspirar al beneficio que permitirá a uno de los equipos protegerse de la eliminación durante una semana.
La creatividad, la interpretación, la técnica y la conexión con el escenario serán claves para destacar en una noche donde los participantes buscarán demostrar cuánto han evolucionado.
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