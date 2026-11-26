La madrugada de este martes, un voraz incendio consumió una vivienda en la zona de Esperanza, en el municipio cochabambino de Aiquile, cobrando la vida de una niña de nueve años.

"Mi hijita ha perdido la vida", lamentó con profundo dolor su madre, Tiburcia Cruz, tras despertar por los gritos y encontrar el cuarto de los menores envuelto en llamas.

La mujer explicó que había lavado ropa hasta tarde y descansaba en otra habitación con el más pequeño cuando el fuego inició repentinamente.

"Yo quería entrar, pero me he quemado también", relató la madre al recordar cómo gritó "¡Auxilio, por favor vecinos!" para pedir socorro en medio de la emergencia.

La rápida intervención de los habitantes del sector evitó que el saldo fatal fuera aún mayor en esta vivienda del Cono Sur de Cochabamba.

"Mis vecinos me han ayudado, si no lo hubieran hecho, hubiera perdido a mis hijitos también", agradeció la madre tras detallar que cargó a su nieta de siete meses y su nieto de siete años fue rescatado también.

Llamado urgente a la solidaridad

Las llamas destruyeron la totalidad de sus pertenencias, dejando a los niños sobrevivientes y a su familia sin abrigo ni bienes materiales.

Quienes deseen colaborar con esta familia damnificada en Aiquile pueden comunicarse directamente a los números de teléfono 780 04055, 780 49061 y 68813032.