¡Música, energía y mucha locura sobre el escenario! Así terminó la gala de este jueves 26 de noviembre de La Gran Batalla, cuando Esteban Garnica y la Academia Fusión Dance llegaron con una propuesta inspirada en la película Escuela de rock.

El participante asumió el desafío de interpretar a Dewey Finn, el extrovertido personaje encarnado por Jack Black, mientras su academia lo acompañó con una coreografía llena de movimientos, actuación y momentos de interacción con el público.

Al ritmo de El gran show, el equipo apostó por una presentación dinámica que buscó transmitir el espíritu rebelde y divertido del personaje.

Uno de los momentos más llamativos llegó al final, cuando Esteban se lanzó hacia el público, una acción que sorprendió al jurado y se convirtió en uno de los puntos más destacados de su actuación.

La primera devolución estuvo a cargo de Elka Meyer, quien reconoció el esfuerzo de Esteban por construir su personaje y destacó especialmente el cierre de la presentación.

"Me gustó mucho el personaje, lo trabajaste bastante y me encantó la parte final que se lanzó al público", manifestó.

Sin embargo, la jurado observó que el equipo comenzó con una ejecución más ordenada, pero fue perdiendo coordinación y uniformidad de energía a medida que avanzaba la coreografía.

Por su parte, Gabriela Zegarra tuvo una de las evaluaciones más entusiastas de la noche.

La jurado aseguró que Esteban consiguió captar su atención desde el inicio y destacó lo cómodo que se mostró interpretando a Dewey Finn.

"Te robaste mi atención. Se nota cuando estás cómodo y este era tu personaje", expresó.

Zegarra también elogió la energía colectiva y el ambiente de aparente descontrol que el equipo consiguió transmitir, algo que consideró apropiado para la propuesta.

Quimey del Río también valoró positivamente la presentación y aseguró que el equipo logró reproducir adecuadamente la escena elegida.

El jurado destacó que Esteban se mostró más cómodo sobre el escenario, algo que se reflejó en su interpretación y en los detalles que incorporó al personaje.

"Me gustó mucho tu trabajo, Esteban, te noté más cómodo", señaló.

También felicitó la elección de la propuesta y consideró que el final fue uno de los momentos mejor logrados.

Aunque varios integrantes del jurado destacaron el espectáculo, Tito Larenti dejó claro que espera un nivel de exigencia mayor por parte de Esteban Garnica y Fusión Dance.

El juez señaló que una presentación visualmente atractiva no es suficiente para sobresalir en una competencia donde todos buscan alcanzar la victoria.

"No me basta con algo bonito que ver. Quiero ver presentaciones de alguien que quiere ganar", manifestó.

Larenti aseguró que el equipo todavía tiene mucho por trabajar, especialmente en la expresión corporal y la interpretación de los movimientos.

"Hay mucho para trabajar, falta pulir mucho las expresiones con el cuerpo. Tienen que interpretar, es importante", sostuvo.

Al finalizar las devoluciones, Esteban Garnica escuchó las observaciones con una actitud positiva y reconoció que todavía se encuentra en un proceso de aprendizaje.

"Estamos en ese proceso de seguir aprendiendo, pero lo vamos a hacer bien. Muchas gracias", expresó.