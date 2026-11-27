La noche de series y películas continuó en La Gran Batalla, por la señal de Red Uno, con la presentación de Guery Sandoval y la Academia Artística CCM, quienes asumieron uno de los desafíos más exigentes de la gala: recrear la inolvidable escena de tango de la película Perfume de mujer.

El participante interpretó a Frank Slade, personaje encarnado por Al Pacino en la reconocida producción cinematográfica, mientras su equipo lo acompañó en una propuesta al ritmo de Por una cabeza.

La presentación buscó transmitir la elegancia, el romanticismo y la intensidad de la escena original. Sin embargo, pese al esfuerzo de los participantes, el jurado identificó dificultades que terminaron marcando sus evaluaciones.

La primera devolución estuvo a cargo de Quimey del Río, quien reconoció el trabajo realizado en la puesta en escena, aunque aseguró que faltó mayor precisión para representar las características del personaje.

Uno de los aspectos que más observó fue la dificultad de Guery para transmitir que Frank Slade es un hombre con discapacidad visual.

"La puesta en escena estaba, pero no me convenció que el personaje no podía ver", manifestó.

Por su parte, Elka Meyer reconoció que el equipo enfrentó un desafío complicado debido al poco tiempo de preparación y a las exigencias técnicas del tango.

La jurado destacó que los participantes intentaron comprender el estilo y reproducir la escena, pero consideró que la ejecución necesitaba mayor precisión.

"En el tema del tango es bastante difícil. Sí valoro el hecho de que lo hayan intentado, tienen que bailar al compás", señaló.

La evaluación de Gabriela Zegarra también estuvo marcada por observaciones técnicas.

La jurado reconoció que el equipo consiguió transmitir parte del ambiente romántico de la escena, pero identificó dificultades en la sincronización de labios y en la interpretación de los diálogos.

"En el tema del lip sync sentí que se te iba en varios momentos. La modulación no iba con lo que iba diciendo el personaje", comentó.

Una de las devoluciones más contundentes de la noche llegó de Tito Larenti, quien reconoció el esfuerzo del equipo, pero aseguró que la interpretación no logró transmitir completamente la esencia de la escena original.

El jurado explicó que el tango es una disciplina exigente y que resulta complicado dominar sus elementos técnicos en apenas dos días de preparación.

"Hay que ser conscientes de que en dos días no puedes ser bailarín de tango, porque es muy difícil", manifestó.

También cuestionó la modulación exagerada durante el lip sync y la falta de algunos elementos interpretativos necesarios para representar a Frank Slade.

Finalmente, expresó una valoración directa sobre el resultado.

"Lamentablemente, para mí fue una mala presentación, pero valoro el esfuerzo", sostuvo.

Después de escuchar las devoluciones, Guery Sandoval aceptó las observaciones del jurado y reconoció que existieron dificultades durante la presentación.

Lejos de desanimarse, el participante aseguró que continuará trabajando junto a la Academia Artística CCM para mejorar su coordinación y lograr mayor fluidez en las próximas galas.

"Estamos de acuerdo con el jurado. Coincidimos en que efectivamente hemos tenido detalles, pero vamos a trabajarlos", expresó.