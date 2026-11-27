El presidente de la Cámara Departamental de Industria de La Paz y vicepresidente de la Cámara Nacional de Industria, José Eduardo Iriarte, expresó su preocupación por el paro indefinido anunciado por el sector del transporte para este lunes y advirtió que la medida podría ocasionar importantes perjuicios económicos, afectar la producción y generar incertidumbre para las inversiones en Bolivia.

El representante empresarial manifestó que comprende el malestar de los transportistas por el incremento del precio del diésel, pero considera que paralizar las actividades no es la solución.

"Entiendo la posición de los transportistas, pero no es la forma de hacer las cosas. Esta medida de presión, además que es ilegal porque estamos en un estado de excepción, solamente va a perjudicar más la situación que estamos viviendo todos los bolivianos", sostuvo Iriarte.

Advierte perjuicios para estudiantes, pacientes y trabajadores

El dirigente industrial señaló que un paro del transporte no solamente afecta a las empresas, sino también a miles de ciudadanos que dependen del servicio para desarrollar sus actividades diarias.

Advirtió que la suspensión de operaciones podría impedir que estudiantes lleguen a sus unidades educativas, pacientes acudan a centros de salud y trabajadores cumplan sus jornadas laborales.

"El lunes los niños no van a poder ir al colegio, los enfermos no van a poder llegar a los hospitales y, sobre todo, el que vive del día a día, el jornalero, ese no va a poder llevar el pan de cada día por un paro que puede dialogarse", manifestó.

En ese sentido, pidió a los dirigentes del transporte reconsiderar las medidas de presión y buscar soluciones mediante negociaciones con el Gobierno.

Industriales también piden revisar la fórmula del diésel

Pese a su rechazo al paro, Iriarte reconoció que existen observaciones legítimas sobre el mecanismo utilizado para establecer el nuevo precio del diésel, que pasó de Bs 17,95 a Bs 20,57 por litro.

El empresario consideró necesario revisar la fórmula para evitar incrementos bruscos y planteó que los precios puedan actualizarse de manera más frecuente, de acuerdo con las variaciones del mercado internacional.

"Creemos de que se tiene que revisar la fórmula. Por supuesto, se tendría que haber hecho como se hizo con el dólar, una cotización todos los días y que suba centavos o baje centavos", explicó.

Sin embargo, sostuvo que el encarecimiento del combustible también responde al comportamiento de los mercados internacionales.

Según las cifras mencionadas por Iriarte, el diésel registró incrementos interanuales del 57% en Chile, 65% en Perú y 44% en Argentina, variaciones que atribuyó a los conflictos internacionales.

"No podemos en un país quebrado como el que estamos seguir subvencionando nada", afirmó.

Preocupa la incertidumbre para las inversiones

El presidente de los industriales paceños también cuestionó los motivos de la movilización y expresó su sospecha de que detrás de la convocatoria podrían existir otros intereses, aunque no presentó pruebas ni identificó responsables.

"A mí, para mí, hay algo detrás de esta manifestación que va mucho más allá del precio del diésel y que me preocupa muchísimo", señaló.

Iriarte advirtió que los bloqueos y las paralizaciones afectan la confianza de los inversionistas y perjudican particularmente a la industria, que necesita estabilidad para mantener sus operaciones.

"Cuando hay un bloqueo, cuando pasa cuando hay un paro, es que se pierde la certidumbre en el país y al no tener certidumbre no vamos a tener inversiones extranjeras", sostuvo.

Pide diálogo y acciones para evitar el paro

Finalmente, el representante empresarial manifestó su expectativa de que los transportistas reconsideren la medida anunciada y acepten discutir con el Ejecutivo una nueva fórmula para calcular el precio del combustible.

"Esperamos de que se reflexione sobre esta intención del paro, que realmente se pueda hacer una nueva fórmula, pero creemos que el diálogo tiene que ser la solución", expresó.

Asimismo, pidió que, en caso de mantenerse la medida de presión, el Gobierno evalúe las acciones que correspondan dentro del marco legal vigente para evitar mayores perjuicios a la población.

El sector industrial mantiene así una posición de rechazo a la paralización del transporte, aunque coincide en la necesidad de revisar el mecanismo de actualización del precio del diésel.