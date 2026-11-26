El Gobierno convocó a la dirigencia del transporte nacional a una reunión de diálogo para este domingo a las 10:00, en instalaciones del Ministerio de Obras Públicas, con el objetivo de encontrar una solución al conflicto generado por el incremento del precio del diésel y evitar el paro indefinido anunciado por el sector para el lunes.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, confirmó la invitación y sostuvo que el Ejecutivo está dispuesto a dialogar sin condiciones previas, aunque pidió a los transportistas dejar de lado las medidas de presión y optar por una solución mediante el entendimiento.

"Este gobierno sí es un gobierno de diálogo, es un gobierno que dialoga. Creemos firmemente que las diferencias se resuelven hablando, sentados en una mesa, trabajando, construyendo las soluciones", manifestó.

Gobierno descarta retornar a la subvención

Gálvez defendió la eliminación de la subvención a los carburantes y recordó que en septiembre se aprobó el Decreto Supremo 5716, mediante el cual se estableció una nueva política de precios para el diésel.

Explicó que el mecanismo anterior de precio fijo fue reemplazado por el régimen de precio de paridad de importación (PPI), que establece valores variables de acuerdo con las condiciones del mercado internacional.

"El precio del diésel ya no puede ser fijo, no va a ser fijo. El precio del diésel es flexible. ¿Qué implica eso? Que sube cuando corresponde y también va a bajar cuando cambian las condiciones del mercado", explicó.

La autoridad señaló que la reciente resolución administrativa de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) no representa una nueva política económica ni un cambio en las reglas, sino la aplicación de lo que ya estaba establecido en el decreto.

En ese sentido, sostuvo que el precio podría disminuir si cambian las condiciones internacionales, pero remarcó que el Gobierno mantendrá el mismo mecanismo de actualización.

"Por el bien de la economía, por el bien de la ciudadanía, no vamos a volver a subvencionar el diésel", enfatizó.

Gálvez advierte sobre el contrabando

El vocero presidencial justificó la decisión gubernamental al señalar que el sistema de subvenciones terminó generando dificultades económicas y favoreciendo el contrabando de combustibles hacia países vecinos.

Afirmó que las diferencias entre los precios internos y los internacionales crean condiciones para que organizaciones dedicadas al comercio ilegal se beneficien de los carburantes subvencionados.

"Volver a la subvención significa volver a financiar exactamente eso, a mafias de contrabandistas y este gobierno no lo va a hacer", sostuvo.