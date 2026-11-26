Efectivos de la Policía Boliviana y representantes del Ministerio Público se trasladaron hasta sectores alejados del municipio de Montero para ejecutar operativos de búsqueda tras la desaparición de una mujer de 38 años.

La víctima fue reportada como desaparecida desde aproximadamente el pasado 15 de noviembre, fecha desde la cual se desconoce por completo su paradero en el departamento de Santa Cruz.

Avance de las investigaciones

En el marco de las primeras diligencias investigativas, las fuerzas del orden procedieron al arresto preventivo de la pareja sentimental de la mujer mientras se recolectan elementos de convicción.

Los agentes especializados realizan rastrillajes minuciosos en la zona con el objetivo de esclarecer las causas de su ausencia y confirmar si la ciudadana aún se encuentra con vida.

Se aguarda que en las próximas horas las autoridades policiales y fiscales de Montero brinden un informe detallado sobre los hallazgos obtenidos durante esta intervención.