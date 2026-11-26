El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, informó que el Gobierno todavía no definió si ampliará el estado de excepción, cuya vigencia tiene poco más de 20 días restantes. Explicó que el tema aún no ingresó en la agenda de evaluación y que cualquier determinación deberá ser asumida por el presidente Rodrigo Paz y el gabinete ministerial.

"En este momento es muy temprano para dar una definición al respecto", manifestó la autoridad al ser consultada sobre la continuidad de esta medida.

Justiniano sostuvo que las disposiciones que muestran resultados deberían mantenerse, aunque aclaró que la decisión final dependerá de una evaluación del Ejecutivo y de las conversaciones que eventualmente se desarrollen con los parlamentarios.

Gobierno destaca efecto del estado de excepción frente a los bloqueos

El ministro consideró que la aplicación del estado de excepción permitió generar mayor conciencia en la población sobre las consecuencias económicas de los bloqueos de carreteras.

"Este estado de excepción ha permitido tener una mayor conciencia de que los bloqueos perjudican y lastiman a la economía boliviana", afirmó.

Asimismo, señaló que en recientes intervenciones de las fuerzas de seguridad se logró levantar intentos de bloqueo sin que se prolongaran las medidas de presión.

Justiniano advierte que no se permitirán bloqueos

Respecto a las movilizaciones anunciadas por diferentes sectores, la autoridad aseguró que el Gobierno respetará el derecho a la protesta pacífica, pero diferenció estas manifestaciones de los bloqueos de vías.

"Está permitido que hayan protestas pacíficas. Lo que no está permitido es que hayan bloqueos", sostuvo.

Añadió que, ante eventuales medidas de bloqueo, el Gobierno priorizará el diálogo para liberar las vías; sin embargo, advirtió que, si no se logra una solución, las fuerzas de seguridad intervendrán para evitar que estas medidas se consoliden.

"Vamos a extremar los esfuerzos para levantarlos a través del diálogo. Caso contrario, haremos una evaluación y también nuestras fuerzas, como el día de ayer en Sucre, actuarán para evitar que esto suceda", concluyó.